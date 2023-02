Nouveau micrologiciel bêta PS5 publié avec le chat vocal Discord, les mises à jour du contrôleur et plus encore

Sony a une nouvelle mise à jour du logiciel système pour le PS5 publié. Cependant, c’est pour le moment Uniquement disponible pour les participants à la bêta. L’inscription au programme vous permet de tester de nouvelles fonctionnalités avant qu’elles ne soient déployées sur toutes les consoles. Sony souligne également dans ce cas que le nouveau Fonctionnalités pas encore définitives sont, il n’y a donc aucune garantie qu’ils seront officiellement ajoutés dans un proche avenir.

Entre autres choses, la nouvelle mise à jour apporte deux fonctionnalités que les fans attendent avec impatience depuis longtemps : La possibilité de directement depuis la console sur discorde parler aux autres joueurs et Prise en charge VRR pour 1440p. Nous résumons ici toutes les informations et autres contenus du firmware bêta pour vous.

C’est dans le firmware bêta de la PS5

La caractéristique la plus importante et la plus importante de la nouvelle mise à jour est probablement le Chat vocal Discord. Déjà il y a quelques années Sony annoncé que l’on est avec discorde pu s’entendre sur une coopération, mais rien ne s’est passé pendant longtemps. L’année dernière, nous avons alors pu faire un premier pas Comptes PlayStation et Discord liés ensemble devenir.

Cette connexion est en cours d’extension et les bêta-testeurs peuvent déjà via la console Participer aux appels Discord. C’est une étape importante, notamment en ce qui concerne le jeu croisé, car vous pouvez également parler aux joueurs d’autres consoles et en même temps avoir le son du jeu sur vos oreilles. Vous avez également besoin d’un smartphone pour passer des appels.

Une fonctionnalité bienvenue pour tous ceux qui possèdent leur console à un Moniteur WQHD utiliser, devrait Prise en charge VRR pour 1440p être. Si la connexion est établie via une connexion HDMI 2.1, vous pouvez également utiliser des taux de rafraîchissement variables avec une résolution WQHD.

Mises à jour pour le contrôleur DualSense sera probablement encore plus pratique à l’avenir. Grâce au nouveau firmware, ceux-ci peuvent également être effectués sans fil. Jusqu’à présent, les manettes de jeu PS5 ne pouvaient être mises à jour que par câble.

Les autres contenus de la mise à jour incluent la possibilité de Diffuser l’écran ou télécharger manuellement des vidéos et des captures d’écran sur l’application PS. Vous pouvez trouver toutes les nouvelles fonctionnalités dans le blog officiel de Sony.