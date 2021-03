Ryan Eggold: 10 choses à savoir sur l’acteur qui joue Max Goodwin dans « New Amsterdam »

Ryan Eggold est l’acteur sensationnel du moment. Récemment, la sortie de la saison 3 de « New Amsterdam», La nouvelle série médicale de Netflix qui est devenue l’une des séries télévisées et Internet les plus regardées aujourd’hui. La série a inclus la situation du coronavirus et a annoncé qu’il y aurait une quatrième et une cinquième saison.

Ryan James Eggold est un acteur américain, surtout connu pour jouer le personnage de Ryan Matthews dans «90210», une série dramatique pour adolescents de Le CW. Après avoir terminé vos études universitaires, Eggold a décroché un rôle d’invité dans la série dramatique comique américaine Warner Bros, « En rapport ».

Par la suite, il est apparu en tant qu’invité ou dans des rôles récurrents dans des émissions comme «Veronica Mars» Oui « Entourage », avant de devenir une série régulière sur «90210». Il a participé à d’autres projets jusqu’à ce qu’il réussisse à devenir l’un des personnages emblématiques de la série « New Amsterdam« , s’est avéré être un acteur aux multiples facettes et perfectionniste.

Ryan James Eggold, Il semble être le genre de personne qui aime rester au courant des choses et savoir ce qui se passe autour de lui. C’est vraiment un excellent trait en tant qu’acteur, car il entre dans ses rôles et veut savoir ce qu’il doit faire pour être l’un des meilleurs dans ce qu’il fait. Ici il y a 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur lui.

10 CHOSES SUR RYAN EGGOLD, L’ACTEUR QUI DONNE VIE À MAX GOODWIN

10. Eggold apparaît sur « The Blacklist »

Ryan Eggold (Photo: Instagram)

Pour certains, le changement soudain de Tom passionné C’était une sorte de révélation que les gens ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être dans les séries télévisées. Pour d’autres, cependant, il semble que Ryan c’était trop beau et c’était censé faire partie de plus qu’un simple mariage et une vie familiale stable. Beaucoup de gens admettraient volontiers qu’il y avait quelque chose de trop beau à propos de sa participation à cette série.

9. S’il n’avait pas été acteur, il aurait été musicien

Si je ne pouvais pas agir Ryan il enregistrerait avec son groupe et il partirait probablement en tournée ou au moins jouerait n’importe où qui les pousserait à faire quelque chose qu’il aime et à être payé pour ça. C’est définitivement l’une des passions de sa vie et cela se voit alors qu’il parvient à trouver le temps de jouer avec eux. S’il n’y avait pas d’acteur, il pourrait signer avec un cachet et peut-être nous divertir d’une manière différente maintenant. À Ryan il aime aussi jouer du piano.

8. Vous aimez porter des lunettes même si vous n’en avez pas besoin

Ryan Eggold (Photo: Instagram)

Que vous continuiez à les porter une fois la performance de la journée terminée et que vous ayez frappé la barre ou que vous aimiez leur apparence, il semble que les gens aient réussi à vous juger pour avoir porté des lunettes inutilement. C’est peut-être un peu étrange, mais les gens le sont parfois un peu.

7. Appréciez quand les fans vous reconnaissent et vous soutiennent pour ce que vous faites

Ryan Eggold (Photo: Instagram)

Ryan Il ne comprend pas vraiment pourquoi certaines célébrités n’aiment pas être approchées car il aime vraiment que les gens l’approchent dans la rue et l’encouragent pour son talent. De toute évidence, personne ne veut être continuellement harcelé, mais accepter la reconnaissance de temps en temps semble que cela devrait être assez facile.

6. Il préfère le théâtre à être devant les caméras

Ryan Eggold (Photo: Instagram)

Ryan, ainsi que beaucoup de ses collègues préfèrent le théâtre au cinéma ou à la télévision. Cela vous fait vous demander, pourquoi restent-ils pour faire des films et des émissions de télévision s’ils préfèrent le théâtre? Cela pourrait être dû au fait que les rôles au cinéma paient plus et que le théâtre, bien que beau, n’est pas si lucratif. Cela semble logique.

5. Il faisait partie du casting de « 90210 »

Ryan Eggold (Photo: Accès)

Bien que la série n’ait pas été à la hauteur de la réputation de l’original, même avec le retour de certains des acteurs originaux. Ils ont eu l’aide de RyanMais laisser cette partie du passé derrière était quelque chose qui ne semblait pas destiné à faire grand-chose.

4. Sa carrière a commencé en 2006

Ryan Eggold (Photo: Instagram)

Pour une raison quelconque, il semble que cela existe depuis plus longtemps, mais dans le 12 ans il a été autour, il a eu des rôles assez influents qui l’ont marqué comme l’un des acteurs que vous voudrez peut-être voir juste parce qu’il est assez attirant et mérite un peu d’attention.

3. Il aime beaucoup voyager

Ryan Eggold (Photo: Instagram)

Il adore voyager et est récemment allé à Danemark pour la première fois. «Chaque fois que j’en ai l’occasion, je m’envole pour un autre pays. J’adore rencontrer de nouvelles personnes de cultures et d’endroits différents ».

2. Vous avez été invité à être une guest star dans divers spectacles

Ryan Eggold (Photo: Instagram)

Ryan Il a été répandu dans le monde de la télévision et a été vu dans plus de quelques endroits au fur et à mesure que sa carrière progresse. Il n’a pas été coincé dans une émission toute sa carrière, ce qui est bien.

1. Il aime avoir de nombreux ensembles de vêtements pour ses différents rôles

Ryan Eggold (Photo: Instagram)

Cela a déjà été mentionné, mais Ryan Il ne semble jamais jeter quoi que ce soit, surtout s’il a le sentiment qu’il pourrait avoir besoin des vêtements pour un autre rôle à venir. C’est vraiment une planification décente, mais cela devrait prendre beaucoup de place dans les placards. C’est un acteur très séduisant qui aime ce qu’il fait et semble vraiment apprécier le fait que les gens le reconnaissent et l’arrêteront dans la rue s’ils le voient pour lui dire de continuer son bon travail ou d’obtenir un autographe.