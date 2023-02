Breaking Bad Stars produit la collation ultime dans PopCorners Super Bowl Ad

Bryan Cranston et Aaron Paul se réunissent en tant que Walt et Jesse dans la nouvelle promo aux côtés de Raymond Cruz en tant que Tuco Salamanca.

PopCorners a réuni les stars de Breaking Bad pour une nouvelle publicité du Super Bowl, et elle est sortie tôt avant le grand match. L’annonce de 60 secondes ramène à la fois Bryan Cranston et Aaron-Paul pour jouer leurs rôles respectifs de Walter White et Jesse Pinkman, bien qu’au lieu de cuisiner de la méthamphétamine, ils aient créé PopCorners, le snack ultime. Raymond Cruz revient également dans l’annonce avec Tuco Salamanca concluant un accord pour les PopCorners avec Walt et Jesse.





Alors que certaines choses changent, d’autres restent les mêmes, et cela ressemble à bien des égards à une scène tirée directement de Breaking Bad. Les acteurs se sont glissés dans leurs personnages sans effort, bien qu’ils aient eu un peu d’entraînement avec des apparitions d’invités dans Tu ferais mieux d’appeler Saul. La publicité parodie également de manière hilarante une scène réelle dans Breaking Bad lorsque Walt et Jesse se lancent en affaires avec Tuco, le début d’une cavalcade d’événements malheureux.

ce n’est pas la première fois Breaking Bad a été utilisé pour une publicité parodique du Super Bowl. En 2015, Cranston est apparu en tant que Walter White dans une publicité pour Esurance. Le personnage travaillait dans une pharmacie vêtu de son habit de cuisine à la méthamphétamine, l’air plutôt déplacé. Il prononce même sa célèbre phrase « Dis mon nom ».





Breaking Bad reste populaire une décennie après sa fin

Breaking Bad a duré cinq saisons de 2008 à 2013. La série a maintenu sa popularité dans les années qui ont suivi avec une base de fans dédiée qui regarde à nouveau l’émission sur Netflix. Créée par Vince Gilligan, la série suit Bryan Cranston dans le rôle de Walter White, un professeur de chimie au lycée diagnostiqué avec un cancer du poumon. Pour s’assurer que sa famille est soutenue financièrement après sa mort, Walter fait appel à un ancien élève, Jesse Pinkman (Aaron Paul), pour l’aider à produire et à distribuer de la méthamphétamine de haute qualité. La série acclamée a remporté une pléthore de récompenses prestigieuses, dont 16 Primetime Emmy Awards, et est largement considérée comme l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps.

L’émission avait une série dérivée, Tu ferais mieux d’appeler Saul, qui a été diffusé pendant six saisons de 2015 à 2022. Cranston et Paul ont repris leurs rôles de Walt et Jesse, mais pas avant la dernière saison. L’émission sert principalement d’histoire d’origine de Saul Goodman de Bob Odenkirk, l’avocat de Walt et Jesse. Mais même avec cette émission qui s’est terminée l’année dernière, il n’a clairement pas fallu longtemps aux fans pour avoir un autre aperçu de cet univers, même si c’est pour une publicité parodique pour PopCorners.