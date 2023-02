Quand le chapitre 5 de «The Last of Us» est-il diffusé et pourquoi a-t-il été avancé?

« Le dernier d’entre nous » a récemment lancé le épisode 4 de la série HBO Maxoù la situation de Joël et Ellie a été très compliquée après être passée par Kansas City. La dernière scène a laissé le public dans l’expectative, alors ils attendent avec impatience le chapitre suivant. La bonne nouvelle est qu’il a été annoncé que cela arriverait plus tôt que prévu.

ALERTE SPOIL. Le dimanche 5 janvier, HBO Max a publié l’épisode intitulé « Please Hold to My Hand » en anglais. Dans les dernières minutes, les protagonistes ils ont été menacés par Henry et Samqu’il cherchait groupe de Catherine.

HBO a récemment annoncé que la programmation de la première de l’épisode 5 serait modifiéeNous vous indiquons donc ici quelle sera la nouvelle date d’émission et les raisons de cette décision.

QUAND EST L’ÉPISODE 5 DE « THE LAST OF US » PREMIÈRE?

Au lieu de se lancer le dimanche 12 février 2023, L’épisode 5 de « The Last of Us » sera diffusé le vendredi 10 févrierou, c’est-à-dire deux jours avant la date prévue.

Tout indique que l’épisode 5 de « The Last of Us » aura un flashback sur l’histoire d’Henry et Sam (Photo : HBO)

Cependant, on s’attend à ce que garder le même horaire chaque semaine et la plupart des premières de HBO Max : 21 h HE.

Mexique – 20h00

Costa Rica – 20h00

El Salvador – 20h00

Guatemala – 20h00

Nicaragua – 20h00

Pérou – 21h00

États-Unis (Washington DC) – 21h00

Colombie – 21h00

Equateur – 21h00

Panama – 21h00

Bolivie – 22h00

Venezuela – 22h00

Canada – 22h00

Porto Rico – 22h00

République Dominicaine – 22h00

Espagne (lundi 30 janvier) – 03h00

POURQUOI LA PREMIÈRE DE L’ÉPISODE 5 DE « THE LAST OF US » A-T-ELLE ÉTÉ AVANCÉE ?

La première de l’épisode 5 de « The Last of Us », intitulé « Endure and survive », a été modifiée du fait que coïncide avec le même jour et l’heure du Super Bowl LVII, l’un des plus grands événements sportifs et de divertissement aux États-Unis. En cela, la finale de football américain est jouée et ils ont généralement des présentations par de grands artistes.

Il parait, la plateforme de streaming ne veut pas concurrencer et voient leur audience diminuer.

Vu les événements de l’épisode 4 de la série (où Joel et Ellie ont été pris en embuscade à Kansas City), c’est marrant que l’une des équipes qui concourent pour la coupe est les Chiefs de Kansas City.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE L’ÉPISODE 5 DE « THE LAST OF US »