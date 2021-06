Dexter : Michael C. Hall reconnaît les erreurs dans sa fin originale

Après diverses rumeurs, spéculations et une longue attente de ses fans, « Dexter » s’apprête à revenir sur le petit écran avec une nouvelle saison spéciale qui cherchera à modifier l’héritage d’une série qui a réussi à garder les téléspectateurs sur le bord du siège. pendant huit saisons jusqu’à sa fin en 2013.

Michael C. Hall reprendra son rôle de « vigilant en série » charismatique Dexter Morgan dans une mini-série de dix épisodes, qui mettra en vedette Clyde Phillips en tant que showrunner, reprenant son travail avec le personnage après s’être retiré de la série à la fin de la quatrième saison .préparant une nouvelle histoire qui se déroule dix ans après sa tristement célèbre fin.

Les fans de « Dexter » soutiennent que la série a commencé à plonger à partir de la fin de la quatrième saison, date à laquelle son protagoniste subit la mort de sa femme Rita, qui a été tuée par le meurtrier « Trinity », qui a laissé son fils Harrison pleurer dans la baignoire dans une scène sinistre rappelant les origines de Dexter.

Dans une conversation avec Time Radio, Michael C. Hall comprend et soutient la frustration des fans face à la fin de la série, mettant en vedette Dexter en fuite vers l’Oregon, où il a établi une vie de bûcheron après la mort de sa sœur. et une série d’événements anti-météo.

Hall trouve gratifiant de pouvoir participer à l’émission, dont la fin a quelque peu « ratifié » son personnage, même si cela a également irrité certains de ses fans, il est donc reconnaissant de pouvoir retourner sur le plateau de tournage et arranger un peu les choses. et clarifier ce qui est arrivé à Dexter.

« Je soutiens pleinement ce qui s’est passé, le choix qu’il a fait à la fin, mais en ce qui concerne l’exécution, nous fonctionnions tous à fond à ce moment-là, d’après ce que j’ai compris », a-t-il conclu. Depuis la première de la série et même dans les années qui ont suivi sa fin, Michael C. Hall a été félicité pour la cohérence d’acteur avec laquelle il a dépeint son personnage. Le retour de « Dexter » à la télévision n’a pas encore de date de sortie officielle.