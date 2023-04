Que sait-on de la fin de la saison 3 de « Kimetsu no Yaiba »

Comme il est d’usage dans les animés, chaque saison ou arc vient non seulement avec une nouvelle histoire, mais aussi avec de nouvelles ouvertures et fins qui accompagnent chaque épisode. Dans le cas du Saison 3 de « Kimetsu no Yaiba » (« Demon Slayer » en anglais), le premier chapitre a gardé secrète la chanson de clôture, mais la première de l’épisode 2 a finalement montré la séquence attendue.

Le « Blacksmith Village Arc » avait déjà été introduit. dans le film qui est sorti en salles début mars 2023, depuis le premier épisode de la saison a été diffuséqui a ensuite été publié le 9 avril.

L’anime continue avec les aventures de Tanjiro et du reste de ses amis pour vaincre le terrible démon Muzan Kibutsuji.

Ce jour-là, le public a pu profiter de l’introduction (appelée aussi l’ouverture) qui avait « Kizuna no Kiseki » de Milet x MAN WITH A MISSION comme thème principal.

Cependant, à la fin de l’épisode, la séquence de fin attendue par les fans n’a pas été montrée. Quelque chose qui a été corrigé pour la deuxième première, qui a révélé ce que c’est la chanson qu’ils ont choisie pour faire partie de la bande originale de l’anime avec la compilation d’images.

Tanjiro devra à nouveau combattre des démons dans la saison 3 de « Kimetsu no Yaiba » (Photo : Ufotable)

QUELLE EST LA SONNERIE DE FIN DE LA SAISON 3 DE « KIMETSU NO YAIBA » ?

Peu de temps après la première du premier épisode, le compte rendu officiel de « Kimetsu no Yaiba » a révélé qu’ils avaient choisi la chanson. « Koikogare », également interprété par Milet x MAN WITH A MISSION comme thème principal pour la fin de cet arc.

« « Kimetsu no Yaiba : le village des forgerons ». Il a été décidé que le thème de clôture sera ‘Koikogare’ de milet x MAN WITH A MISSION. Yuki Kajiura a travaillé sur les paroles et la composition du thème de fin», ont-ils expliqué sur leur Twitter.

Autrement dit, les mêmes artistes qui étaient en charge de l’ouverture ont également interprété la chanson de fin. En outre, Yuki Kajiura, un auteur-compositeur et producteur de musique bien connu, ont participé au projet, comme lors des saisons précédentes. Elle est connue pour son travail dans divers anime tels que « Sword Art Online », « Fate/Zero », « The Garden of Sinners », entre autres.

COMMENT REGARDER LA SAISON 3 DE « KIMETSU NO YAIBA » ?

« Kimetsu no Yaiba » est disponible à l’international sur Crunchyrollplateforme spécialisée dans l’anime.

La saison 3 de la série est diffusée et un nouvel épisode est diffusé chaque dimanche. Connaître les horaires par pays ici.