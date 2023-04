Quand Demon Slayer Saison 3 Episode 3: Kimetsu no Yaiba sera-t-il diffusé?

Animé

Le deuxième épisode de Kimetsu no Yaiba est passé, mais il reste encore de l’histoire à raconter. A voir quand sortira le prochain chapitre !

© UfotableQuand Demon Slayer Saison 3 Episode 3: Kimetsu no Yaiba sera-t-il diffusé?

La troisième saison de Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba est allumé pour les fans qui ont attendu plus d’un an d’attente pour les nouveaux épisodes. C’est l’adaptation de Arche du village des forgerons du manga de Koyoharu Gotōge qui a commencé sa diffusion le 9 avril et s’est poursuivie avec l’histoire du jeune chasseur de démons Tanjiro Kamado, maintenant en mission nouvelle entourée de grandes menaces.

Après un premier épisode réussi, qu’une grande partie des fans ont vu dans le film Vers le tour du monde du village des forgerons, le deuxième est arrivé. Il était intitulé « Yoriichi Type Zéro » et son synopsis avancé : « Quand Tanjiro, qui a découvert l’arme secrète de Mitsuri, explorait les montagnes, il est tombé sur Muichiro et un garçon du village qui se disputaient à propos de quelque chose. ».

+Quand Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 3 première

Comme le savent les fans d’anime, la diffusion est hebdomadaire et, sauf quelques désagréments qui les amènent à reprogrammer l’émission, elle maintient une stratégie de lancement qui est déjà une coutume pour les téléspectateurs. Dans ce cas, épisode 3 correspondant à la troisième saison de Kimetsu no Yaiba Il sortira dimanche prochain, le 23 avril. et il peut être vu à travers la plate-forme croustillant.

Dans le deuxième chapitre, Tanjirō rencontre pour la première fois Muichiro Tokitole Pilier des Brumes, mais pas de la meilleure façon, car il prend un coup du Hashira après une altercation avec un jeune forgeron à propos de la clé d’un mannequin d’entraînement mécanique, le Yoriichi de type zéro. À ce moment, le jeune Kamado reconnaît son visage et essaie de comprendre d’où il le connaît, alors il entreprend d’en savoir plus sur l’homme.

Tanjirō il se souvient qu’il rêvait de l’épéiste, mais il serait impossible de le rencontrer, puisqu’il appartient à un samouraï de l’ère Sengoku. Cependant, on explique qu’il pourrait s’agir d’un rêve d’un des ancêtres du jeune homme. Kamado commence alors sa formation avec Yoriichi de type zéro qui l’épuise, mais parvient à le détruire. La chose la plus surprenante a pris fin, lorsqu’une épée de plus de 300 ans s’est démarquée à l’intérieur de la poupée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?