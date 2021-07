Barry Lyndon : le chef-d’œuvre incontesté de Stanley Kubrick

Stanley Kubrick est, à ce jour, considéré comme l’un des réalisateurs les plus influents du cinéma actuel, comptant dans sa collection de films avec des films tels que « 2001: A Space Odyssey », « A Clockwork Orange » ou « The Shining », qui sont partis une marque forte qui reste toujours en vigueur dans la culture populaire.

Mais lorsqu’on parle de l’œuvre de Kubrick, il est impossible d’ignorer ce qui est peut-être le film le plus complexe et le plus élaboré de toute sa carrière, considéré par de nombreux historiens comme l’un des plus grands défis techniques de l’histoire du cinéma.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Bleu »: Dans les griffes sombres de la perte et du deuil

En 1975, Stanley Kubrick sort « Barry Lyndon », un film dans lequel Ryan O’Neal incarne un voyou irlandais dans l’Europe du XVIIIe siècle qui, grâce à sa ruse dans l’art de la séduction et de la tromperie, se fraie un chemin entre la haute société des temps.

Stanley Kubrick chercherait à construire une histoire qui pourrait dépeindre la réalité de sa période historique de la manière la plus fidèle possible, face aux limitations techniques que le cinéma lui présenterait à cette époque, présentant un récit épique d’une durée de près de trois heures qui résume l’œuvre plus complexe et élaboré dans sa filmographie.

Lors du montage de « 2001 : A Space Odussey », Kubrick a eu l’idée de réaliser un biopic sur Napoléon Bonaparte. Après l’échec commercial du film « Waterloo » de 1970, le cinéaste s’est tourné vers le roman « Vanity Fair » de William Makepeace Thackerray, qui avait déjà une série télévisée en production.

L’intérêt de Kubrick pour les drames d’époque l’a amené à vouloir adapter « La chance de Barry Lyndon », un autre roman de Thackeray. Il aura fallu 300 jours de tournage entre 1973 et 1974 pour le terminer, confronté à deux fermetures de tournage par le studio en raison de ses coûts de production excessifs.

« Barry Lyndon » se démarque parmi les films d’époque produits à l’époque en raison de la grande folie de Kubrick à filmer chacune de ses séquences sans éclairage électrique, sous la prémisse de recréer fidèlement l’atmosphère de l’Europe au XVIIIe siècle. le département de production pour créer des bougies à triple épaisseur et extrêmement cirées pour garantir une plus grande exposition à la lumière.

Kubrick mettrait également en œuvre l’utilisation de caméras spéciales utilisées par la NASA pour filmer l’alunissage d’Apollo 11 en 1969. Ces caméras utilisaient un design Carl Zeiss utilisant une bande de 50 mm avec une ouverture d’objectif de (f / 0,7), la plus élevée jamais utilisée dans l’histoire. du cinéma.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le Grand Budapest Hotel : Wes Anderson à son meilleur

Au-delà de ses prouesses techniques, « Barry Lyndon » est souvent l’un des récits souvent négligés lorsqu’on parle de Kubrick et de son travail. Contrairement au roman, qui est narré de manière subjective, le réalisateur se tourne vers l’acteur shakespearien Michael Hordern pour donner la parole à un narrateur omniscient, chargé d’expliquer certaines des connexions entre les personnages ou de prolonger ses aventures avec des anecdotes hors écran. .

Kubrick chercherait également à ce que chacune des séquences à l’écran soit présentée comme une œuvre d’art émouvante, recréant les styles visuels de certains des artistes les plus éminents de l’époque, tels que William Hogarth et Thomas Gainsborough. Un produit possible uniquement grâce aux bonnes personnes au bon moment.