Un homme en retard au travail parce qu’il est coincé dans la circulation se fait dire par son patron « Vous ne considérez pas comment cela affecte l’équipe »

Dans la vie, il est typique que des circonstances inattendues surviennent, même pendant une journée de travail.

Lorsqu’un homme s’est retrouvé dans un «étang de feu» alors qu’il se rendait au travail, il a été choqué par la réponse de son patron.

Le patron de l’homme lui a dit qu’il « ne tenait pas compte de la façon dont cela affecte l’équipe » après avoir été en retard au travail en raison de la circulation.

« Nous serons pour les cavaliers profondément enfoncés dans l’apocalypse et continuant à travailler », a partagé l’homme sur le forum Reddit « r/antiwork » en référence à la remarque irrationnelle de son patron. L’attente de venir travailler – quoi qu’il arrive – est élevée et l’échange entre les deux est une indication claire.

Lorsque le patron demande à l’homme pourquoi il était en retard au travail, il l’informe qu’il s’est retrouvé coincé dans la circulation en chemin – qu’un « lac de feu a avalé l’autoroute », comme il le décrit. Pourtant, le patron de l’homme ne croit pas que sa juste explication soit une excuse. « J’ai l’impression que vous ne considérez pas comment cela affecte l’équipe », a répondu son patron.

L’homme n’est pas le seul à se retrouver dans cette situation difficile. Selon une enquête menée par Workyard auprès de 1 600 répondants américains, 25 % des employés déclarent que le trafic est la principale raison pour laquelle ils sont en retard au travail.

Les problèmes de voiture et les retards dans les transports en commun sont également parmi les principales raisons pour lesquelles les gens rencontrent des problèmes pour arriver à l’heure au travail.

D’autres Redditors ont critiqué la réponse du patron et ont partagé leurs propres histoires personnelles sur la façon dont ils ont été traités lorsqu’ils étaient en retard au travail.

« Une fois, mon employeur m’a proposé de venir me chercher si je ne me présentais pas après une tempête de neige… Je me suis rendu là-bas une heure plus tard juste pour qu’on me dise que nous partions sous peu », a écrit un utilisateur.

« Avez-vous essayé d’apporter une bouteille d’eau ? Je sais que lorsque j’ai trop chaud, j’aime boire de l’eau et cela résout mon problème. Je ne vois tout simplement pas pourquoi vous ne pouvez pas traverser le feu et avoir de l’eau pour vous rafraîchir, », a commenté sarcastiquement un autre utilisateur.

« Je parie qu’il y a un responsable quelque part qui se plaindrait si vous mouriez et que vous n’entriez pas », a souligné un autre utilisateur.

Être pris dans la circulation est quelque chose qui échappe à tout le monde. Cependant, si vous vous retrouvez coincé dans une mer de véhicules et que vous savez que cela vous mettra en retard au travail, il est sage d’appeler à l’avance pour en informer votre patron.

« Quelle qu’en soit la raison, il est toujours important que les employés communiquent avec leur employeur et leur fassent savoir s’ils sont en retard ou incapables d’arriver au travail à l’heure », explique Jarir Mallah, qui travaille chez Ling, une entreprise d’apprentissage des langues ludique. société d’applications basée à Chiang Mai, en Thaïlande.

La majorité des employeurs comprendront — eux aussi ont déjà été pris dans la circulation.

