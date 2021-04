Internet, laisse-moi oublier

Moi, un riche citoyen européen, j’ai toujours considéré les Amish avec une supériorité morale écrasante. Pauvres citoyens ignorants, qui résistent aux avantages de vivre à notre époque. Ils ont déjà envie de s’ancrer au 18ème siècle, ils veulent déjà se limiter et passer à côté de plaisir et de plaisirs. Il y a presque trois ans, j’ai lu dans Quartz un titre encore plus écrasant que ma propre justice: « Les Amish comprennent une vérité qui change la vie sur la technologie, contrairement à nous autres » (faute d’une meilleure traduction, excuses à l’avance).

Dans cet article, ils ont dit que les Amish utilisent le reste de l’humanité comme une expérience pour tester les implications à très long terme de toute innovation qui entre dans nos vies. Et ce n’est que si cette innovation est inoffensive pour leurs principes et leurs valeurs qu’ils finissent par l’assumer. Je n’avais toujours aucune envie de vivre la vie Amish, mais ma supériorité morale est restée comme un château de cartes après l’impact d’un Boeing.

Le septième péché de la mémoire

En effet, j’ai commencé à réfléchir à la façon dont nous nous étions complètement livrés à Facebook, Instagram ou même au smartphone en général de manière servile, sans se poser de questions, sans trop s’interroger sur les effets qu’elles apporteraient à nos vies et les changements d’habitudes qui conduiraient à. Pas toujours souhaitable. Le fait est qu’à la fin de cette année, j’ai arrêté d’utiliser Instagram, je ne l’ai pas fait depuis et parfois je pense que ma vie aurait été un peu meilleure si je ne m’étais jamais enregistré là-bas.

Cookies, éphémérides, souvenirs … Une exposition constante à un passé que l’on n’a pas toujours envie de ramener

Nous sommes en 2021 et le train technologique continue d’avancer, il continue de changer nos vies petit à petit, sans que nous nous en rendions compte (c’est impressionnant à quel point tout est différent par rapport à 2006, par exemple), et dans de nombreux cas on ne s’arrête pas avant d’incorporer toute nouveauté flashy dans nos vies. J’ai pensé à quelque chose comme ça – et la chute du cheval concernant les Amish m’est venue à l’esprit – quand j’ai lu un article de Filaire intitulé «J’ai annulé mon mariage. Internet ne l’oubliera jamais ».

L’auteur, Lauren Goode, a raconté comment elle a annulé son mariage il y a quelques années et comment, deux ans plus tard, il continue de la hanter en ligne: des éphémérides d’applications de gestion de photos qui vous suggèrent de jeter un œil aux photos entourant un événement douloureux. E-mails de la plateforme de préparation de mariage sur laquelle vous vous êtes inscrit. Annonces segmentées sur Instagram. Facebook, Pinterest, Apple, Google. Peu importe qui est derrière: Bien que l’intention soit différente, la conséquence est généralement la même. Des souvenirs qui font mal.

Bien sûr, il y a des choses pires dans la vie, mais le mariage annulé est l’excuse de Lauren pour en parler comment notre cerveau est conçu pour être capable d’oublier, comment notre esprit doit oublier. Maintenant que «résilience» est un mot à la mode depuis quelques années autour des cercles d’auto-amélioration ou d’autres types d’escroquerie du timbre, il ne serait pas mal de presser les grandes plateformes technologiques justement qu’en tant qu’exercice de résilience elles nous laissent aussi oublier , surmonter le drame.

La persistance, septième péché de mémoire selon Schacter, entraîne un stress post-traumatique et même un suicide dans les cas les plus extrêmes

Daniel Schacter, un psychologue expert de la mémoire et auteur du livre « Les sept péchés de la mémoire », a parlé dans ses pages de la persistance en tant qu’incapacité à surmonter le fardeau émotionnel d’un traumatisme, une défaillance de notre système qui nous oblige à rappeler périodiquement des informations inquiétantes, des souvenirs indésirables. Dans les cas bénins, cela n’implique pas plus que de se tordre le nez et de soupirer quelques fois, mais dans des cas plus extrêmes, cela peut conduire à un stress post-traumatique et même au suicide. Il y a ceux qui surmontent une rupture en six mois, il y a ceux qui le font en un an et il y a ceux qui ne sont plus jamais les mêmes. C’était le septième péché. The Leftovers était à propos de cela aussi.

L’article de Lauren Goode sert à réfléchir sur à quel point il est extrêmement facile d’être exposé à certaines images, stimuli, souvenirs pénibles pratiquement à vie sans possibilité de l’annuler. Les Amish passent à côté de beaucoup de bonnes choses, mais ils se débarrassent également de la mémoire éternelle d’Internet. Le droit à l’oubli ne couvre qu’une partie de l’histoire.

Stephen Hackett, podcasteur et écrivain sur la technologie, a écrit un autre texte dans le sillage plutôt dévastateur de Goode. Dans son cas, les souvenirs qui le hantaient étaient les photos de son fils peu de temps avant d’être diagnostiqué, alors qu’il avait tendance à tourner excessivement la tête sur le côté et ne savait pas que cela pouvait être un symptôme qui finirait par l’envoyer en IRM. . C’était alors qu’il avait six mois. Aujourd’hui, il a douze ans et il s’en est remis, mais les souvenirs de cette époque frappent Stephen chaque fois qu’il les voit pour lui avoir rappelé qu’il ne savait pas comment attraper ces signes que quelque chose n’allait pas avec la tête de son fils:

« Lorsque l’application Photos crée un souvenir avec l’une de ces photos de pré-diagnostic, cela me frappe comme un train. Je me sens coupable et honteux de ne pas avoir vu des choses auparavant. »

Et que son fils a survécu. Fin 2019, elle a dû suivre une thérapie pour surmonter ces souvenirs traumatisants. La persistance de Schacter.

Trop vite

Je n’ai jamais eu d’événement semblable à celui de Goode ou Hackett, confronté maintes et maintes fois un souvenir aussi douloureux, heureusement, mais je ne peux pas assurer (personne ne peut) que je ne l’aurai pas à l’avenir. La pire chose qui nous arrive dans la vie ne se produit pas les jours indiqués dans le calendrier, mais un autre jour, traverser le trottoir confus juste avant que nous nous rendions compte que cette voiture ne pourra plus nous éviter, ni répondre à un appel téléphonique pendant que nous dînons et nous faisons réaliser que nous ne sommes pas prêts à accepter les nouvelles qu’ils sont sur le point de nous dire. Ce moment où tout s’arrête et notre vie n’est plus jamais la même. Il ne reste plus qu’à ce moment-là à nous hanter éternellement. Et nous sommes dans ceux-là. Exposé.

Le 21ème siècle nous a tout apporté, même le vaccin le plus important de notre vie en un temps record, mais aussi une vitesse d’innovation et de rotation impossible à gérer, impossible à traiter, impossible à calculer les risques à long terme. Ceci est votre nouveau réseau social à la mode, commencez à télécharger des vidéos ou allez dans le coin des marginalisés. Téléchargez votre contenu ici que nous nous chargerons de vous rappeler dans quelques années pour apaiser votre âme et monétiser votre nostalgie.

Effectivement, Lauren, Je veux aussi qu’Internet nous permette d’oublier un peu plus facilement, et pas seulement d’être oublié, ce qui n’est pas non plus si faisable. Les plus intelligents diront qu’il n’y a pas de meilleur moyen de surmonter le drame que d’y faire face et de sortir victorieux. Ils ne veulent pas vraiment le voir de première main lorsqu’une tragédie les frappe de près. Il est paradoxal de dire cela en Engadget, mais comme l’écrivait l’attachant Brooks Hatlen dans «Perpetual Chain», «ce putain de monde va trop vite».