« Sweet Home »: explication de la fin de « Sweet Home » de Netflix

Basé sur webtoon Kim Kan-bi et Hwang Young-chan, l’homonyme de 2017, «Douce maison»Est une série télévisée sud-coréenne en direct qui raconte l’histoire d’un monde dans lequel les gens se transforment soudainement en monstres, un léger glissement vers le genre dystopique combiné à une étrange apocalypse zombie.

Dans sa première saison, l’émission se concentre sur les locataires de Maison verte et ses tentatives désespérées pour survivre alors que le monde qui les entoure devient fou rapidement, y compris les locataires eux-mêmes qui se trouvent dans le dilemme de savoir dans quelle mesure l’un d’entre eux est considéré un humain ou un monstre.

La chose remarquable à propos de « Douce maison« Est-ce qu’il n’utilise pas le traditionnel conflit homme-monstre comme thème central. Au lieu de cela, il se concentre sur la façon dont ses personnages, humains et monstres, réagir à leur situation. Pour cette raison, la fin a attiré tous les fans, mais en même temps elle a confondu beaucoup d’autres pour ne pas très bien comprendre ce que cela signifiait.

Que s’est-il passé à la fin de la série Netflix et pourquoi est-ce arrivé? Dans cet article, nous expliquerons un peu ce qui s’est passé dans « Douce maison”Au cours de ses derniers chapitres, ainsi que l’explication que ActualitésBeezer donné pour cette fin. FAIS ATTENTION! Plus tard, il y aura des spoilers de la série et ce qui s’est passé dans le webtoon du 2017.

QUE SE PASSE-T-IL ET QUE SIGNIFIE LA FIN DE « SWEET HOME »?

Eun-hyuk voulait juste assurer la sécurité du groupe (Photo: Netflix)

Dans la finale de la saison, le conflit entre humains et monstres reprend le devant de la scène après que l’armée a déposé des dépliants qui promettent un refuge à ceux qui signalent un «spécial infecté« comme Hyun-soo. Tandis que Seo Yi-kyeong ne contacte pas l’armée avec le balise qui lui a été donné plus tôt, l’un des autres survivants le fait.

Le groupe étant toujours sous le choc de l’attaque des hors-la-loi dans l’épisode précédent, le système de Eun-hyuk est tombé en morceaux. Lorsque l’autre spécial infecté commence à tuer sans discernement les autres survivants, Hyun-soo il est obligé de choisir entre eux et l’un des siens.

Aussi longtemps qu’il a été utilisé comme votre garçon de courses, maintenant ils sont la chose la plus proche d’une famille qu’il a. Dans la bataille qui s’ensuit, il subit une autre transformation, devenant une entité à une aile et tue l’autre. spécial infecté. Lorsque les militaires arrivent et entourent le bâtiment, Yi-kyeong trouver un chemin souterrain qui peut les conduire à l’extérieur en creusant au même endroit où il était Ahn Gil-seop.

Les survivants ne savent pas quoi faire contre les monstres (Photo: Netflix)

La vie de Hyun-soo il a été en proie à des tragédies. Il était un enfant brillant et heureux jusqu’à ce qu’un riche partenaire commence à l’intimider. La constante torture physique et mentale l’a conduit à une grave dépression et à l’isolement. Le seul instant où il a essayé d’affronter son bourreau a fait que son père a perdu son emploi.

Il a également causé par inadvertance la mort de la mère d’un camarade de classe. Plus il devenait renfermé, plus sa famille avait honte pour lui. Il a trouvé de l’amitié et de la camaraderie en ligne, et cela a suffi à le faire vivre à ce moment-là. Mais ensuite, toute sa famille meurt dans un accident de voiture.

En raison de ce qu’il avait perçu comme son indifférence envers luiIl avait attendu sa mort dans les recoins les plus profonds et les plus sombres de son esprit. Chaque jour, tu te réveilles avec pensées suicidaires et fixe même un jour pour enfin le réaliser. Mais avant que ce jour vienne, le les monstres commencent à sortir.

Hyun-soo a une métamorphose (Photo: Netflix)

Est ce désir enraciné d’une famille et d’un lieu d’appartenance qui commence sa métamorphoses. En dépit d’être bien conscient du fait que Eun-hyuk et d’autres ont essentiellement profité de sa modestie, il décide de se battre pour eux contre les autres infectés. Un être démoniaque de une seule aile est un trope populaire dans l’anime dénotant quelqu’un qui franchit la ligne fine entre son l’humanité et le vrai mal.

À la hauteur de la saison 1, devient une représentation du meilleur des deux types alors qu’il quitte le bâtiment pour rencontrer les soldats qui l’attendent, seul, mais pour la première fois de sa vie, sans peur. Perd connaissance dans les plans suivants. À son réveil, il se retrouve dans un véhicule militaire avec Pyeon Sang-wook.

La dernière fois que Hyun-soo vu, portait Parc Yu-ri dans une pharmacie pour lui procurer un inhalateur et l’autre infecté spécial lui a tiré dessus. Il remarque que l’autre homme n’a pas de graves brûlures au visage. Sans qu’il sache Sang-wook a connu un auto métamorphose, avec leur volonté d’assurer la sécurité des Yu-ri comme catalyseur. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’il porte des vêtements militaires.

Nouvelle transformation de Hyun-soo (Photo: Netflix)

Dès le début, les autres personnages supposent simplement que Sang-wook c’est un criminel. Les derniers instants de la série le rendent hautement improbable. C’est probablement un ancien officier des forces spéciales comme Yi-kyeong, un fait qu’il a minutieusement dissimulé en faisant semblant de ne pas pouvoir tirer, même pendant invasion illégale.

Si le soldat inapte à côté de lui est une indication, il les a probablement attaqués pendant qu’ils transportaient Hyun-soo et a réussi à les dominer. Cela signifierait qu’ils sont tous les deux maintenant en fuite de l’armée. D’autre part, l’objectif principal de Eun-hyuk Tout au long de la saison, cela a été la sécurité du groupe dans son ensemble.

Pour atteindre cet objectif, est prêt à risquer tout individu, y compris lui-même, si une situation particulière l’exige. En raison de ses gestes apparemment distants et même indifférents, d’autres aiment Yi-kyeong ils concluent à tort qu’il ne ressent pas d’empathie. Au contraire, il est capable de incroyable compréhension et sacrifice.

Eun-hyuk est mis en quarantaine (Photo: Netflix)

Quand tu réalises que il devient aussi, probablement en raison de son désir pur de protéger tout le monde, est mis en quarantaine, rester fidèle aux règles qu’il a lui-même établies. Il fait ce dernier sacrifice pour sa sœur et les autres. Vous savez que c’est probablement votre plus grande menace, alors se sépare d’eux.

Avec l’aide du chien de compagnie de l’un des survivants, Yi-kyeong trouver un moyen de sortir du tunnel souterrain, seulement pour constater que les militaires les attendent à la sortie. C’est le moment où Yi-kyeong affrontez également vos propres réalités. Comme il n’a pas utilisé la balise, le commandant lui dit que son contrat a été annulé.

Mais ils ont toujours quelque chose qu’elle veut: des informations sur ce qui est arrivé à votre fiancé. Alors que le reste du groupe monte dans un camion, elle enfile son équipement militaire. Evidemment, elle a signé un nouvel accord avec le commandant, et c’est probablement pour suivre et trouver Hyun-soo, quelque chose qui se produirait au cours de la deuxième saison.