Quatre fans chanceux ont passé la nuit à la maison seuls

La célèbre maison, la maison de la famille McCallister dans le classique de Noël de 1990 Seul à la maison, a été mis à disposition sur Airbnb pour une nuit seulement pour seulement 25 € par personne. Les candidats retenus ont passé la nuit du 12 décembre et ont été accueillis dans la maison emblématique par le grand frère de Kevin, Buzz McCallister (joué par Devin Ratray) et ont même rencontré sa célèbre tarentule, Axl.

« Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi comme étant particulièrement accommodant », a déclaré Buzz aux invités, « mais j’ai grandi et je serais heureux de partager ma maison familiale – ma pizza, même – avec vous en cette période des fêtes. Essayez juste de ne pas lâcher ma tarentule, Axl, cette fois. Nous sommes peut-être tous plus âgés et plus sages maintenant, mais nous ne sommes jamais trop vieux pour les vacances. Alors cette année, passe les vacances pas si seul à la maison chez mes parents. La maison est située à Winnetka, dans l’Illinois.

Selon un sondage réalisé l’année dernière, l’original Seul à la maison était le film de Noël préféré des États-Unis, battant des classiques comme Comment le Grinch a volé Noël, le cauchemar avant Noël et L’amour en fait. Mettant en vedette un jeune Macaulay Culkin aux côtés de Joe Pesci et Daniel Stern dans le rôle des « Wet Bandits » notoires, le film est sorti en salles en novembre 1990 et est rapidement devenu un succès au box-office, gagnant 476,7 millions de dollars dans le monde. C’était la comédie la plus rentable de tous les temps jusqu’à la sortie de La gueule de bois 2 en 2011. Culkin est revenu pour 1992 Sequel Home Alone 2: Lost In New York, bien que toujours un succès commercial, n’était pas aussi populaire auprès des critiques. Plusieurs autres suites ont suivi, dont aucune ne mettait en vedette l’acteur original Macaulay Culkin ou n’a atteint les niveaux de succès atteints par l’original.





Disney+ a récemment tenté de revitaliser la franchise avec le redémarrage doux à la maison seul, qui a frappé la plate-forme de streaming le mois dernier. Malheureusement, malgré la contribution d’un éventail de personnes talentueuses, dont Dan Mazer, qui a écrit pour des projets salués par la critique tels que Da Ali G Show et Borat et Seidell et Day, qui ont travaillé sur Saturday Night Live, le film a été éreinté par la critique et se situe actuellement à 16% sur le site Web de l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes.





Heureusement, les invités Airbnb de la maison originale Home Alone McCallister ont eu droit à une soirée de pure nostalgie comprenant une reconstitution de la scène de vacances confortable du film avec des lumières scintillantes et un arbre parfaitement taillé et la possibilité de mettre en place une série de pièges. Ils ont également reçu des éclaboussures étonnamment brûlantes d’après-rasage et de nombreuses occasions de crier dans le miroir, et pour couronner le tout, beaucoup de malbouffe de style années 90 ont été fournies aux invités pour qu’ils puissent se nourrir tout au long de la soirée, tout comme Kevin l’a fait pendant trois décennies. il y a.





Dans l’esprit festif, en l’honneur du tout premier séjour au foyer McCallister, Airbnb fera un don unique à l’hôpital pour enfants La Rabida de Chicago, qui se consacre au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie de chacun de ses patients. avec des conditions complexes, des handicaps et des maladies chroniques.

Home Sweet Home Seul est maintenant disponible pour regarder sur Disney +.





