Marvel : Zendaya a rendu hommage à un méchant de Spider-Man sur ses réseaux sociaux

Spider-Man : Pas de chemin à la maison c’est un phénomène de masse avant même d’atteindre le cinéma. Nous avons déjà vu comment les fans de l’arachnide sont devenus des coups de poing pour obtenir un billet pour profiter du film plus tôt. Ses protagonistes sont la cible de la presse à chaque fois que l’occasion se présente de parler avec eux. Le Spider-Verse deviendra-t-il réalité ? La possibilité de voir Tom Holland à côté des araignées précédentes, Tobey Maguire et Andrew Garfield, est une obsession.

Au milieu de tout ce maelström, les acteurs du film vivent leur vie en essayant de le faire de la manière la plus normale. On parle de toi Tom Holland et Zendaya, qui vivent une histoire d’amour qui fait la une de chacune de leurs apparitions publiques, comme lors de la remise des prix du Ballon d’Or où l’interprète de Peter Parker a rencontré Lionel Messi.

L’hommage au Bouffon Vert !

Les réseaux sociaux sont un lieu où ces personnages se manifestent et font connaître des aspects de leur vie privée. Dans ce sens, Zendaya Il a récemment mis en ligne une histoire avec une tenue verte et violette qui a attiré l’attention des adeptes de l’arachnide. Parce que? Beaucoup y voient un hommage à l’un des méchants qui apparaîtra dans l’imminent Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Nous voulons dire le Lutin vert!

Interpreté par Willem Dafoe, Norman Osborn est un homme d’affaires milliardaire qui, dans une expérience, prend un sérum qui lui donne une force et des capacités surhumaines, mais altère sa psyché, le transformant en un méchant dangereux. Il mettra en danger la vie de Peter Parker et des personnes que le héros aime le plus. Spider-Man devra utiliser toutes ses ressources pour arrêter cette menace qui revient dans le troisième volet de la franchise réalisé par Jon Watts.

Quel sera le lien du caractère de Willem Dafoe avec celui de Zendaya? Peut-on s’attendre au pire ? Peut-être que dans cette dernière entrée Spidey le Lutin vert mettre fin à la vie de la bien-aimée de Pierre. Tom Holland reconnu que ce film sera plus sombre que les précédents et la mort de MJ ce serait certainement un coup dur pour le fandom. Est-ce que tuZendaya Enverrez-vous un message avec la tenue que vous avez choisie pour vos réseaux sociaux ? Attentif!

