Le serveur du restaurant de l’Arkansas licencié après avoir reçu un pourboire de 2 200 €

Un restaurant de l’Arkansas est dans l’eau chaude après avoir licencié un serveur qui a refusé de donner son pourboire de 2 200 €.

Lundi dernier à Bentonville, Arkansas, le Oven and Tap a servi un groupe de plus de 40 clients avec seulement deux serveurs pour couvrir l’ensemble du groupe.

Avant que le groupe de 40 personnes ne vienne dans l’établissement, cependant, ils ont appelé à l’avance pour s’enquérir de la politique de pourboire afin de s’assurer que ce qu’ils allaient faire après leur repas se passerait bien.

Chaque client prévoyait de donner un pourboire de 100 € aux deux serveurs, ajoutant une somme de 4 400 € qui serait répartie entre les deux pour 2 200 € chacun.

Un serveur a été licencié après avoir reçu le pourboire de 2 200 €.

Ryan Brandt travaillait au Oven and Tap depuis plus de 3 ans et utilisait l’argent qu’elle gagnait grâce à son travail pour l’aider à rembourser ses prêts étudiants.

C’est pourquoi lorsque Grant Wise, propriétaire de la société de logiciels de publicité immobilière Witly, a dit à Brandt qu’ils lui donneraient un si gros pourboire, elle était ravie.

« C’était une chose incroyable à faire et de voir sa réaction était génial, de voir ce que cela signifiait pour elle et l’impact que cela a déjà eu sur sa vie », a rappelé Wise en abordant la situation.

« J’étais vraiment sous le choc et submergé de joie et de gratitude à ce moment-là dès que j’ai réalisé ce qu’il disait », a déclaré Brandt.

Cependant, les choses se sont arrêtées si bien lorsque, 30 minutes plus tard, Brandt a appris qu’elle donnerait l’argent à son chef de quart.

Le restaurant a décidé que Brandt ne garderait que 20% du pourboire et devrait partager le pourboire qu’elle recevait avec l’ensemble du personnel de Oven and Tap.

Brandt a commenté qu’au cours de ses trois ans et demi de travail là-bas, cela n’a jamais été la politique de pourboire du restaurant, et c’est exactement ce que Wise a appelé et demandé.

« Faire demi-tour et découvrir que je ne le gardais pas, était un peu décourageant parce que nous ne donnons aucun pourboire », a déclaré Brandt.

Les clients ont plutôt décidé de donner l’argent à Brandt à l’extérieur du restaurant.

Lorsque Wise a découvert ce que le chef de quart proposait, il a demandé le remboursement de l’argent et a décidé de lui donner l’argent séparément.

En conséquence, elle a été licenciée de l’établissement pour ne pas avoir suivi les règles qu’ils ont établies sur place après avoir tenté de capitaliser sur son succès. Le restaurant était également mécontent qu’elle ait divulgué le problème à sa table.

« Ils m’ont viré de Oven and Tap par téléphone et j’y suis depuis 3,5 ans et c’était vraiment déchirant », a déclaré Brandt. « Surtout parce que je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal. »

Wise a appris son licenciement et a décidé de l’aider encore plus en diffusant son histoire et en créant un GoFundMe qui a permis de récolter plus de 8 700 € la semaine dernière.

Depuis lors, elle a reçu de nombreuses offres d’emploi et espère être embauchée bientôt, tandis que les propriétaires de Oven et Tap ont publié leur déclaration pour essayer de couvrir les critiques.

« Oven & Tap ne propose pas de terminaisons à la légère. Parce que nous apprécions nos employés et respectons hautement leur vie privée, nous ne discutons jamais de problèmes de personnel », a déclaré le communiqué publié par les propriétaires Mollie Mullis et Luke Wetzel.

« La serveuse qui a été licenciée plusieurs jours après que le groupe a dîné avec nous n’a pas été lâchée car elle a choisi de garder l’argent du pourboire. Les deux autres serveurs qui ont reçu de généreux pourboires ce soir-là de la part de l’organisation Witly – dont un qui a également reçu 2 200 € – sont toujours membres de notre équipe.

Quel que soit le raisonnement, il semble que la générosité de Wise ait porté ses fruits pour Brandt, qui utilisera probablement cette reconnaissance pour trouver un nouveau lieu de travail.

