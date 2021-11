Les acteurs de « Harry Potter » se réunissent pour le spécial 20e anniversaire

CEDRIC DIGGORY / HARRY POTTER / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE SPECIAL EDITION

Cedric Diggory est l'un des plus brillants élèves de l'école Poudlard et de la maison Poufsouffle dans la saga Harry Potter. Il est ici représenté avec sa baguette et le maillot jaune et noir qu'il porte pour participer au tournoi des trois sorciers dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu. Une figurine indispensable pour représenter ce tournant dans l'histoire de la saga Harry Potter.