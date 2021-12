Ryan Reynolds s’apprête à faire une pause pour passer du temps avec ses enfants

Smartbox Une Box de Pâtisserie Créative et Bio à faire avec les enfants Coffret cadeau Smartbox

Un moment de partage et de complicité vous attend dans ce fabuleux coffret. Ce coffret cadeau offre une box Ookies, une box de préparation de gâteaux bio à faire avec vos enfants à la maison. Cet atelier pâtisserie réunit parents et enfants le temps d’un moment convivial autour d'une recette ludique et originale. Dans la box Ookies, vous trouverez une fiche recette facile à suivre et illustrée en photos pour élaborer l’une de leurs créations gourmandes : gâteaux décorés, biscuits personnalisés et bien d’autres. Tous les ingrédients secs sont pré-pesés et bio, les décorations sans produits chimiques, ni OGM et exclusivement d'origine naturelle. Les accessoires pour réaliser la recette sont également inclus dans la box Ookies.