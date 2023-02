The Mighty Ducks: Game Changers annulé après deux saisons à Disney +

Il est temps de quitter la glace alors que Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu a été annulé. Deadline rapporte que l’émission, qui sert de continuation à l’original Puissants canards série de films des années 1990, a été supprimée après deux saisons chez Disney +. La saison 1 a été créée en mars 2021, et elle a été reprise pour la saison 2 plusieurs mois plus tard après que la star de la franchise Emilio Estevez a annoncé sa sortie. Josh Duhamel avait été amené à le remplacer en tant que nouveau personnage pour combler le vide, et la saison 2 a débuté en septembre 2022. L’avenir de la série était en question depuis, mais la série aurait maintenant été annulée avec le basket-ball de John Stamos. série dramatique Gros bonnet.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lauren Graham a dirigé le casting de la série, et dans la première saison, elle a partagé la vedette avec Estevez. Ce dernier avait repris son rôle de Gordon Bombay, le personnage qu’il incarnait dans les films précédents. Alors qu’on s’attendait à ce qu’il revienne pour une deuxième saison, il a été annoncé qu’Estevez s’était séparé de Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu, conduisant à la décision de choisir Duhamel comme nouveau personnage principal. Il y avait des rumeurs initiales selon lesquelles la sortie de l’acteur était liée aux mandats de vaccination, mais Estevez affirmera plus tard qu’il n’était pas satisfait de la direction créative de la saison 2.

« Je veux parler de ce qui s’est passé et clarifier certains mensonges qui sont apparus dans un article concernant ma décision de partir Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu« , a déclaré Estevez dans un communiqué en 2021. « En dernière analyse, ce n’était rien de plus qu’un bon vieux différend contractuel et non, comme certains le croiraient, une position anti-vaccin. »

Il a poursuivi: « Ma sortie de la série était due à une myriade de différences créatives – tout autre récit est faux. Aux fans de la franchise – je suis aussi déçu que vous. À mon Canards acteurs et équipe – passez une merveilleuse saison 2 dans la série et sachez que vous allez tous me manquer. Ce fut un honneur et un plaisir de pouvoir revenir en tant que personnage emblématique et bien-aimé, Gordon Bombay, un personnage qui a été une référence célèbre au cours de mes 40 ans de carrière. »





Le jeu est terminé pour les Mighty Ducks

Disney+

En l’absence de l’entraîneur Bombay, la saison 2 a présenté Duhamel dans le rôle de Colin Cole, un ancien joueur de la LNH qui se présente pour aider à entraîner l’équipe de hockey des jeunes. L’émission met également en vedette Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Julee Cerda, Luke Islam, Bella Higginbotham, Taegen Burns, Kiefer O’Reilly, De’Jon Watts et Naveeen Paddock.

D’autres stars originales étaient également apparues dans l’émission pour rejoindre Estevez. Cela inclut Matt Doherty, Elden Henson, Garette Henson, Vincent A. LaRusso, Marguerite Moreau et Justin Wong. Il y avait eu des taquineries pour impliquer d’autres personnes comme Kenan Thompson et Joshua Jackson, et les fans voulaient également voir Shaun Weiss revenir en tant que Goldberg après le récent retour de l’ancienne enfant star au cinéma, mais ces apparitions potentielles ne se sont jamais produites.

Vous pouvez diffuser les deux saisons de Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu sur Disney+.