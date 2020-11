8 détails douteux sur la relation (et la rupture) d’Evan Peters et Emma Roberts

S’il y a un couple célèbre qui définit une relation difficile, c’est Emma Roberts et Evan Peters.

Les deux hommes se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient ensemble sur un film indépendant en 2011, et Roberts elle-même a commenté à quel point le début de leur relation était gênant.

« Nous nous sommes rencontrés sur le film. Tout le monde pensait que nous étions sortis ensemble sur le film et nous ne l’avons pas fait, peu de temps après », a révélé Roberts dans un épisode de Chelsea dernièrement.

«En fait, sur le tournage, je me suis dit: ‘Oh ouais, nous allons vraiment sortir ensemble.’ Et j’aimerais flirter avec lui, ce qui a fini par avoir l’air d’avoir quelque chose dans les yeux parce que je serais comme, ‘Hé, quoi de neuf?’ »Se souvient-elle en frappant ses cils.

« Et il ne m’a littéralement pas parlé de tout le film. Il pensait que j’étais tellement bizarre. »

Depuis, la relation du couple est tumultueuse.

Continuez à lire pour tous les détails douteux sur la relation d’Evan Peters et Emma Roberts:

Semblable à de nombreux couples de célébrités, Roberts et Peters avaient une relation récurrente / récurrente.

Cependant, c’est probablement la partie de leur couplage qui est la moins étrange.

Les parties encore plus troublantes de leur relation incluent un incident de violence domestique et ce qui est probablement le plus long engagement de l’histoire des fiançailles.

Alors, à quoi ressemble leur relation maintenant? Voici quelques-uns des détails les plus époustouflants de la relation d’Emma Roberts et Evan Peters.

1. Ils sortaient avec d’autres personnes lorsqu’ils se sont rencontrés.

Les deux étaient déjà impliqués avec d’autres personnes lorsqu’ils se sont rencontrés. Emma était en couple avec son collègue acteur Chord Overstreet et Evan sortait avec l’actrice Alexia Quinn.

Cependant, la relation d’Emma avec Chord n’était apparemment pas trop stable. Le couple a eu beaucoup de difficultés et des sources ont déclaré qu’Emma n’était pas vraiment prête pour une relation sérieuse.

« Ce sont tous les deux de jeunes enfants, ils avaient le béguin l’un pour l’autre, mais la relation a suivi son cours », a déclaré un initié à propos de leur rupture.

« Elle n’est pas et ne cherchait pas quelque chose de sérieux. »

2. Roberts et Peters ont une histoire de combiner affaires et plaisir.

Le film sur lequel ils se sont rencontrés serait loin d’être la dernière fois qu’ils ont travaillé ensemble. En fait, le couple semble apprécier que leur relation amoureuse (souvent volatile) soit transférée dans leur travail.

Roberts a également été jeté dans histoire d’horreur américaine, qui se trouve être la même émission sur laquelle Evans avait un rôle.

L’actrice a même admis que c’était «l’une de ses émissions préférées».

Cependant, Roberts et Peters ne semblent pas pouvoir séparer leur vie personnelle de leur vie professionnelle.

Ils auraient créé beaucoup de tension sur le plateau de l’émission en échangeant entre des sessions constantes de PDA et en ayant des arguments.

3. Roberts a été arrêté pour violence domestique.

La relation du couple prend une tournure pour le pire en juillet 2013 lorsque Roberts a été arrêté pour violence domestique.

Roberts et Peters séjournaient dans un hôtel à Montréal quand l’un de leurs arguments est devenu physique.

Des sources disent que la police a été appelée dans la chambre du couple après qu’une bagarre ait été entendue. Quand ils sont arrivés, l’actrice a été arrêtée quand ils ont découvert que Peters avait des blessures physiques dues au combat.

« Emma est très dramatique », a déclaré une source Nous, ajoutant qu’elle peut être « liquidée » pendant les disputes. «

L’épisode du 7 juillet, a déclaré l’initié, est devenu « incontrôlable ». La source a également noté comment le couple entretient une «relation extrême et passionnée».

Cependant, Peters n’a pas porté plainte, alors Roberts a été libéré quelques heures plus tard.

4. Ils ont été engagés pour un vraiment Longtemps.

Il semble que Roberts et Peters auraient préféré rester fiancés plutôt que de se marier.

L’acteur a posé la question pour la première fois à la fin de 2013 et leur engagement a duré près de deux ans.

Cependant, leurs fiançailles n’ont pas pris fin parce qu’ils se sont mariés. Cela s’est terminé parce que le couple s’était séparé.

Les fiançailles auraient été annulées en raison des disputes constantes du couple.

Après s’être finalement réconciliés, il semblait qu’ils étaient à nouveau fiancés.

En janvier 2017, Roberts a été aperçue avec une bague au doigt, ce qui a fait supposer que les acteurs étaient fiancés pour la deuxième fois.

5. Roberts est sorti avec quelqu’un d’autre pendant leur courte rupture.

Pendant la rupture de courte durée du couple, Roberts a réussi à trouver du temps pour une nouvelle relation.

L’actrice a commencé à sortir avec Christopher Hines, qu’elle connaissait grâce à l’un de ses amis.

Mais Roberts n’a pas été le seul à évoluer rapidement. Peters a rapidement supprimé toutes ses photos avec Roberts de son Instagram peu de temps après leur rupture.

6. Roberts et Peters ont rompu pour de bon et ont tous deux évolué.

Il a été rapporté en mai 2019 que leur rupture était définitive et que c’était une décision mutuelle entre les deux.

À l’heure actuelle, ils disent qu’ils sont toujours en bons termes et qu’ils continueront d’être amis. Ils ne voient tout simplement pas une relation amoureuse travailler entre eux.

7. Emma Roberts sort actuellement avec Garrett Hedlund.

Emma Roberts et Garrett Hedlund sont liés depuis 2019, et maintenant, ils attendent un bébé ensemble.

8. Evan Peters est passé avec un musicien célèbre.

en 2019, Evan Peters a commencé à sortir avec le musicien populaire Halsey, mais le couple a mis fin à leur relation environ six mois après avoir été vus pour la première fois à un rendez-vous ensemble à Six Flags Magic Mountain en septembre.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Halsey et Evans se seraient séparés, mais ils ont récemment été aperçus en train de s’amuser à Six Flags. Donc, ils pourraient très bien être encore ensemble en couple.

Sloane Solomon est un écrivain et éditeur professionnel. Elle est diplômée de l’Université du Colorado avec un baccalauréat en écriture anglaise. Quand elle n’écrit pas ou n’édite pas, vous pouvez la trouver en train de rêver en français sur le café, les achats en ligne, les voyages et les bébés animaux.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié le 16 octobre 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.