Paul Thomas Anderson veut que Daniel Day-Lewis quitte sa retraite

Daniel Day-Lewis est considéré comme l’un des plus grands acteurs de sa génération, étant le seul à ce jour à détenir trois Oscars dans la catégorie « Meilleur acteur ». Le premier viendrait du film de 1989 « My Left Foot », basé sur la vie de la poète et peintre irlandaise Christy Brown, qui grâce à sa mère a pu surmonter les barrières de sa paralysie cérébrale en apprenant à peindre et à écrire avec ses pied gauche.

Bien avant de remporter son troisième Oscar pour « Lincoln », une performance sur laquelle il a collaboré avec le réalisateur légendaire Steven Spielberg. En 2007, il surprend le public et la critique avec sa première collaboration avec le cinéaste américain Paul Thomas Anderson.

Dans « There Will Be Blood », Day-Lewis a joué Daniel Plainview, qui est passé d’un mineur extrêmement pauvre à un magnat du pétrole au début des années 1900, utilisant sa propre ruse et toutes sortes d’astuces pour déjouer quiconque cherche à entrer. leur chemin.

Anderson, cinéaste de premier plan dont la capacité d’intensité narrative sera assimilée au traitement des images qu’il présente à l’écran (comme par exemple « The Master », « Boogie Nights », « Magnolia » ou « Punch-Drunk Love ») répéter son étonnant haltère avec l’acteur en 2017 avec « Phantom Thread », une bande dont, après sa première, il a annoncé que ce serait sa retraite officielle du métier d’acteur.

En comptant dans sa filmographie des œuvres notables telles que « Le dernier des Mohicans », « Gangs of New York » ou « The Age of Innocence », il n’est pas difficile d’imaginer que la fin de Day-Lewis à ses jours d’acteur était un grand regret pour les cinéastes et les cinéphiles du monde entier. Ce serait Anderson lui-même qui a souligné lors d’un récent entretien avec Variety son souhait de le voir à nouveau actuel.

« Ne serait-ce pas génial ? Quand ‘Phantom Thread’ est sorti, on m’a beaucoup questionné à ce sujet et j’ai l’impression que je ressens la même chose maintenant qu’à l’époque. Oui, je suis gourmand comme tout le monde. Je veux plus de performances de Daniel Day-Lewis. Mais je crois aussi qu’il nous a donné plus qu’assez et nous devons arrêter d’être avides. Il est le roi », a commenté Anderson.

En annonçant sa retraite, Daniel Day-Lewis a souligné qu’il l’avait fait en raison du grand effort que la préparation de chaque personnage lui impliquait. Ce n’est pas pour moins. L’acteur a pratiquement réussi à se transformer complètement à chaque nouvelle production. Ces transformations ne se limitaient pas à l’apparence physique. Cela nécessitait également un réel changement dans son psychisme, ses manières et même sa façon de marcher.