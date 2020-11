Kailyn Lowry dit qu’elle est «  marquée à vie  » après que ses enfants sont entrés dans ses relations sexuelles

Adolescent maman 2 La star Kailyn Lowry vit sa vie aux yeux du public depuis l’âge de 16 ans. Les fans de MTV connaissent les subtilités intimes de ses grossesses, de son rôle parental et de ses relations. Lowry n’a jamais hésité à partager les tenants et les aboutissants de sa vie. Ce que les téléspectateurs ne voient pas à la télévision, la star de télé-réalité le remplit sur ses podcasts, les livres qu’elle a écrits et ses canaux de médias sociaux.

Récemment, elle a déclaré qu’elle avait été «définitivement marchée» par ses enfants pendant qu’elle avait des relations sexuelles.

Kailyn Lowry est ouverte sur le sujet du sexe avec ses enfants

En octobre, Lowry a parlé de sa philosophie parentale en matière de sexe. Elle préfère avoir un dialogue ouvert avec ses fils plutôt que d’être mal informés.

«N’ayez pas peur de me poser des questions. Je préfère en parler et lui savoir ce qui est quoi et être protégé », a-t-elle dit dans un épisode d’elle Café Convos Podcast. «Les enfants vont faire ce qu’ils vont faire. Qu’est-ce qu’il va faire, sortir furtivement de la maison ou me mentir?

Kailyn Lowry admet que ses enfants sont entrés dans ses relations sexuelles

Dans l’épisode du 17 novembre de l’autre podcast de Lowry, Baby Mamas No Drama, le Adolescent maman 2 La star a dit à sa co-animatrice, Vee Rivera, que ses enfants étaient venus la voir en train de faire l’amour et qu’elle était désormais «marquée à vie».

«Je ne raconterai pas l’histoire parce que je ne veux pas faire exploser mes enfants», dit-elle. «Comme, je suis plus marqué à vie qu’eux parce que je suis comme, putain, s’ils n’avaient pas de questions avant, je ne sais pas s’ils le font. Alors, dois-je y répondre? »

Lowry a poursuivi en disant qu’elle «ne serait pas fâchée» si Isaac marchait sur son ex (Jo Rivera) et Vee parce qu’elle croit que le sexe n’est qu’une partie de la vie.

«C’est foutre la vie», dit-elle. «Et c’est le problème, je m’inquiète parfois de parler de choses comme ça sur le podcast parce que j’ai peur que quelqu’un appelle CPS, vous savez? Mais ça fait vraiment partie de la vie f * cking. Les gens ont des enfants et ils veulent toujours avoir des relations sexuelles. Nous sommes tous humains, non? Bien sûr, je ne serais pas en colère si cela arrivait. D’abord, je riais, puis je me disais: ‘Wow, j’espère qu’il n’est pas traumatisé.’ »

