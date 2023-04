Quand retirent-ils Mario Bros, le film, du cinéma ?

Universel

Si vous vous demandez combien de temps Mario Bros sera dans les salles, nous vous disons ce que l’on sait.

©IMDBLe film est déjà un succès au box-office.

les frères Mario Il est sorti récemment et a battu des records au box-office et, dans des pays comme le Mexique, il s’annonce comme l’un des films les plus rentables de l’année puisqu’il a déjà battu les records d’autres, tels que Congelé, les indestructibles 2 et Ant-Man et la Guêpe.

synopsis officiel de Super Mario Bros. Le film: »Un plombier nommé Mario parcourt un labyrinthe souterrain avec son frère, Luigi, essayant de sauver une princesse capturée. Adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo« .

+ Combien de temps Mario Bros sera-t-il dans les salles au Mexique ?

Les cinémas mettent à jour les dates pour voir chaque film chaque semaine, donc il n’y a pas de date exacte à laquelle ils retireront Super Mario Bros the Movie des cinémascependant, il est possible que cela dure plusieurs semaines, puisque tout dépend du succès au box-office et c’est déjà l’un des films d’animation les plus réussis.

Bien qu’il n’y ait pas de date exacte, Jusqu’à présent, des chaînes comme Cinépolis proposent le film jusqu’au 19 avril. D’autres chaînes, comme cinémex Mexique, offrent également le film jusqu’à la Mercredi 19 avril.

Cependant, cette date, comme nous l’avons mentionné, peut continuer à se mettre à jour, en fonction du succès de la bandequelque chose qui se passe bien, car seulement dans la semaine du 3 au 9 avril, le film a été vu par 7 millions de personnes au Mexique, avec une collecte de 507,9 millions de pesos, selon les données de CANACINE.

