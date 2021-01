Richard Ramirez, qui était et de quoi est mort le ‘Night Stalker’

« Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer » (« Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer » dans sa langue originale) est une mini-série documentaire de Netflix qui raconte l’histoire vraie de la façon dont Richard Ramirez, l’un des tueurs en série les plus notoires de l’histoire américaine, a été arrêté et jugé.

Au cours de l’été étouffant de 1985, une vague de chaleur sans précédent a frappé Los Angeles, et avec elle, une série de meurtres et d’agressions sexuelles qui, au début, semblaient sans rapport. Les victimes étaient à la fois des hommes, des femmes et des enfants, âgés de 6 à 82 ans, de quartiers, de groupes ethniques et de niveaux socio-économiques différents. Jusque-là, aucun meurtrier dans l’histoire du crime n’avait été responsable d’une telle variété d’atrocités. Mais qui était-ce Richard Ramirez et de quoi est-il mort?

QUI ÉTAIT RICHARD RAMIREZ?

Ricardo Leyva Muñoz Ramírez, connu sous le nom de Richard Ramirez, et plus tard surnommé ‘Le harceleur de nuit‘, était un tueur en série américain qui a tué 14 personnes dans la ville de Los Angeles entre 1984 et 1985.

Cet homme a grandi dans une maison troublée et dysfonctionnelle. Son père était très violent et l’a battu brutalement, quand il a grandi, il a vécu avec son cousin Miguel ‘Mike’ Ramirez, un béret vert et vétéran décoré de la guerre du Vietnam, qui a raconté à Richard des détails sinistres de ses crimes de guerre, lui a montré photographies et lui a appris des techniques de meurtre furtif.

Les antécédents criminels de Ramírez comprennent le vol, la consommation de drogue et la tentative de viol. Lorsqu’il a déménagé à Los Angeles, il a commencé à assassiner quels que soient son sexe, sa race, son âge ou son état. Comme le rapporte le magazine GQ, les experts estiment que la première victime de ‘Rodeur nocturneétait une femme de 79 ans nommée Jennie Vincow, que Ramirez a violée et assassinée le 28 juin 1984.

Cependant, des décennies après son arrestation, en raison d’un test ADN, il était lié au meurtre d’une fillette de 9 ans survenu des mois avant le crime de Vincow. En mars 1985, il a assassiné María Hernández, Dale Okazaki et Tsai-Lian Yu.

Une semaine plus tard, il a tué Vincent Zazzara et violé sa femme, et au cours des mois suivants, il a attaqué des hommes, des femmes et des enfants de tous âges – pratiquement tous ceux qui croisaient son chemin. Avec lui ‘Rodeur nocturne«errant dans les rues, la police a doublé le nombre de patrouilles et créé une équipe spéciale avec le FBI pour le capturer.

Richard Ramirez était un meurtrier connu sous le nom de « Night Stalker » (Photo: Wikimedia)

COMMENT RICHARD RAMIREZ EST-IL DIE?

Finalement, Richard Ramirez il a été capturé en 1985 grâce à sa dernière victime survivante et l’a dénoncé. La police a localisé la camionnette orange, a trouvé le dossier de police de Ramirez et a rempli la ville de Los Angeles d’affiches avec le visage du tueur en série, qui, en s’en rendant compte, a tenté de fuir en volant trois véhicules, mais un groupe de personnes l’a poursuivi et l’a attrapé. .

Il ‘Rodeur nocturneIl a été accusé de 14 meurtres, 5 tentatives d’assassinat, 9 viols, 2 enlèvements, 4 actes de sodomie, 2 fellation forcée, 5 vols et 14 perquisitions à domicile, et le 3 octobre 1989, il a été condamné à la peine de mort en novembre, le jury a confirmé la peine de mort de 19 ans, pour laquelle la prison d’État de San Quentin a été enfermée.

Cependant, il ne s’est jamais rendu à la chambre à gaz car son cas était trop compliqué et la Cour suprême n’a pas pu fixer une date pour faire appel avant 2006. Ramírez est décédé d’une insuffisance hépatique le 7 juin 2013 alors qu’il avait 53 ans et avait plus de 23 ans en attente de son exécution.

Il a été incinéré car personne n’a réclamé son corps, pas même Doreen Lioy, la femme que le meurtrier a rencontrée par lettres et qu’il a épousée en 1996.