Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Récemment, de nombreuses personnes du monde entier sont actuellement curieuses de connaître la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things. Les fans de la série sont vraiment très excités de savoir quand cette prochaine saison va sortir. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine basée sur la science-fiction et l’histoire d’horreur. Cette série a été créée par les Duffer Brothers. Son premier épisode a été diffusé le 15 juillet 2016 sur sa plateforme officielle qui est Netflix. Après sa sortie, il a acquis une grande renommée et popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux pays.

Toute l’histoire de cette série se déroule en 1980 dans une ville fictive nommée Hawkins. Le laboratoire national Hawkins à proximité effectue ostensiblement des recherches scientifiques pour le département américain de l’énergie, mais mène secrètement des enquêtes sur les choses surnaturelles et étranges, y compris celles qui impliquent des sujets de test humains. Après quelques temps, ils ont réussi à créer un portail pour une autre proportion qu’ils appellent l’Upside Down ».

Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things. En février 2022, la série a été renouvelée pour une cinquième et dernière saison. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 5 n’est toujours pas confirmée, mais selon certaines sources, la saison 5 va sortir très bientôt. Nous vous suggérerons à tous de rester connectés avec cette page car s’il y aura une annonce officielle, nous vous informerons ici dès que possible

Où diffuser des choses étranges ?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la diffuser sur Netflix et c’est la plate-forme officielle de la série. Vous devrez acheter un abonnement à cette plateforme médiatique. Si vous avez manqué un épisode précédent de la saison 4, vous pouvez y accéder ici.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Winona Ryder comme Joyce Byers

David Harbour comme Jim Hopper

Finn Wolfhard comme Mike Wheeler

Millie Bobby Brown comme onze

Gaten Matarazzo dans le rôle de Dustin Henderson

Caleb McLaughlin comme Lucas Sinclair

Natalia Dyer comme Nancy Wheeler

Charlie Heaton comme Jonathan Byers

Cara Buono comme Karen Wheeler

Matthew Modine comme Martin Brenner

Noah Schnapp dans le rôle de Will Byers

Sadie Sink dans le rôle de Max Mayfield

Joe Keery comme Steve Harrington

Maya Hawke comme Robin Buckley

Priah Ferguson comme Erica Sinclair

Jamie Campbell Bower comme Peter Ballard

Eduardo Franco comme Argyle

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

