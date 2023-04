Quels sont les gardes prétoriens que nous avons vus dans « The Mandalorian »

L’avant-dernier épisode de la saison 3 de « The Mandalorian » a commencé la forte confrontation que nous espérons voir en finale, où les commandants devront lutter contre les forces vestiges de l’Empire pour reconquérir sa planète natale. Au cours de la bataille, trois guerriers en armure rouge, appelés gardes prétoriens, sont apparus. Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Dans le Chapitre 23 intitulé « Les espions », qui a été créée sur Disney Plus le mercredi 12 avril 2023, le groupe de Bo-Katan et le culte de Din Djarin se sont réunis pour explorer Mandalore. Cependant, Moff Gideon les a mis en place pour achever la Grande Purge une fois pour toutes.

Pour enregistrer le reste du groupe, Paz Vizsla est restée seule pour se battre et, alors que nous pensions qu’il pouvait être sauvé (car il a réussi à vaincre tous les impériaux avec une armure beskar), les gardes prétoriens sont apparus et l’ont facilement vaincu.

Au début de l’épisode, ils nous avaient déjà laissé entendre qu’ils allaient apparaître, puisque Moff Gideon je les avais sollicités au Conseil des ombres en renfort pour combattre les Mandaloriens.

Qui sont-ils et pourquoi sont-ils si puissants ? Ensuite, nous allons vous l’expliquer.

Les gardes prétoriens ont assassiné Paz Vizsla dans la saison 3 de « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm)

QU’EST-CE QUE LA GARDE PRAIETORIENNE D’ELITE ?

Si avant ils avaient des doutes sur le fait que Dave Filoni et Jon Favreau connectaient « The Mandalorian » avec « Star Wars : Episode VII – The Force Awakens », maintenant c’est plus que confirmé avec l’apparition des Praetorian Guards.

Ces guerriers en armures et tuniques rouges composaient la garde prétorienne d’élite, une unité apparue pour la première fois dans les films de la troisième trilogie. Étaient au service du Premier Ordre et ils étaient les Garde du corps du chef suprême Snoke.

Bien que nous n’en ayons vu que trois dans « The Mandalorian », la Garde était composée de huit guerriers.

QUELLE EST LA PUISSANCE DES GARDES PRÉATORIENS ?

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre 23 de « The Mandalorian », les gardes prétoriens pourraient facilement vaincre Paz Vizsla, l’un des meilleurs guerriers mandaloriens. Bien qu’il s’agisse d’hommes ordinaires, ils ont reçu une formation intensive en divers arts martiaux et ils transportaient plusieurs Armes de mêlée de haute technologie.

Leurs compétences leur ont permis d’être à la hauteur de la tâche au combat contre de puissants Jedi et Siths, comme on le voit dans « Star Wars : Épisode IX – L’ascension de Skywalker », lorsqu’ils ont combattu Kylo Ren et Rey.

Cependant, ils n’étaient pas assez puissants pour les battre et ont été vaincus par les utilisateurs de la Force.

Kylo Ren et Rey combattant la Garde prétorienne dans « Star Wars : Épisode IX – L’ascension de Skywalker » (Photo : Lucasfilm)

QUEL RÔLE AURA LES GARDES PRÉATORIENS DANS LA FINALE DE « LE MANDALORIEN » ?

Le mercredi 19 avril, la finale de la saison 3 de « The Mandalorian » sera diffusée et nous nous attendons à une bataille incroyable. Bien que les Mandaloriens aient une flotte importante, ils pourraient être en danger de bombardement par l’Empire sous le commandement de Moff Gideon.

De plus, dans le combat qui aura lieu sur terre, les gardes prétoriens ils seront une force majeure pour surmonter. Même si Bo-Katan et Grogu vont se battre contre eux, ils auront peut-être besoin l’aide d’un Jedi pour les vaincre. Comme dirait notre regretté Paz Vizsla : «Ceci est le chemin”.