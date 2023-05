George Maharis, star de la Route 66, décède à 94 ans

Acteur Georges Maharis nous a quittés. THR rapporte que le Route 66 La star est décédée mercredi à son domicile de Beverly Hills, selon son ami et soignant Marc Bahan. Des détails supplémentaires sur le décès de Maharis n’ont pas été révélés. La star de la télévision avait 94 ans.





Maharis était surtout connu pour son rôle dans l’émission de télévision classique Route 66, qui a été diffusé sur CBS de 1960 à 1964. La série mettait en vedette Martin Milner aux côtés de Maharis en tant que paire de copains voyageant à travers les États-Unis dans une décapotable. À mi-chemin de la série, Maharis a contracté une hépatite et, à cause de ce diagnostic, il a fini par quitter la série au cours de sa troisième saison. Son dernier épisode apparaissant dans la série remonte à 1963, et Glenn Corbett est devenu son successeur pour incarner un nouveau compagnon de Milner. Le spectacle est annulé l’année suivante.

En 2007, Maharis a revisité Route 66 lorsque le spectacle a été réédité sur DVD. À l’époque, on lui a donné une copie du jeu de DVD, et quand il a regardé les épisodes, c’était la première fois qu’il les regardait depuis que l’émission était diffusée près de cinq décennies auparavant. Maharis a également écrasé les rumeurs selon lesquelles il y avait des frictions sur le plateau avec sa co-star Milner, affirmant qu’ils s’entendaient parfaitement bien. Milner est décédé en 2015 à l’âge de 83 ans.

« C’était la première fois que je les voyais en 47 ans », a-t-il déclaré, selon Route 66 News. « J’ai été vraiment surpris de leur force. J’ai aimé les regarder, et pour la première fois, j’ai pu voir ce que les autres avaient vu. J’en étais tellement éloigné après 47 ans que je pouvais le voir très, très clairement. »

Après Route 66Maharis est apparu dans une poignée de films dans les années 1960, dont Vite, avant qu’il ne fonde, Le bogue de Satan, Une alliance avec la mort, L’événementet Les Desperados. Maharis apparaîtra également dans une variété de téléfilms ainsi que dans le film d’aventure fantastique L’épée et le sorcieravec son crédit d’acteur final étant un rôle dans le film d’horreur de 1993 Sosie.

Maharis est également connu pour avoir joué dans la série télévisée Le jeu le plus meurtrier, qui a été diffusé de 1970 à 1971. L’acteur enchaînerait avec une variété de rôles dans de nombreuses émissions de télévision populaires dans les années 70 et 80. Cela inclut les apparitions d’invités dans Mission impossible, Barnabé Jones, Bougeons, Bonté divine, La femme bionique, Kojak, Histoire policière, La course de Logan, Île fantastique, Super Boyet Le meurtre qu’elle a écrit.

On se souviendra de George Maharis

Les talents de Maharis vont au-delà de son travail d’acteur au cinéma et à la télévision. Il était un chanteur et artiste talentueux et sortirait des albums pour Epic Records au début de sa carrière dans le show business dans les années 1960. Son interprétation de « Teach Me Tonight » a réussi à se classer au n ° 25 en juin 1962. Il a finalement sorti sept albums complets au cours de cette période. Maharis se produira plus tard dans des boîtes de nuit et passera même du temps à se produire à Las Vegas pour les fans.

Pendant ce temps, Maharis aimait peindre, approfondissant son côté artistique. Il s’est également lancé dans le mannequinat, ayant paru dans un numéro de 1973 du magazine Playgirl. Il a été l’une des toutes premières célébrités à poser nue pour la publication.

Les survivants de Maharis comprennent un frère et une sœur. Nos pensées vont vers eux et vers les autres proches de Maharis en ce moment. Repose en paix Georges Maharis.