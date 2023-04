Qui est qui dans la série italienne « Lady’s Paradise »

La chaîne La 1 a été créée le 9 avril 2023 « Le paradis des dames », une série italienne avec Giusy Buscemi, Giuseppe Zeno et Alessandro Tersigni. C’est une fiction d’époque, qui se déroule dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

« Le paradis des dames » raconte l’histoire des vendeurs d’un magasin de vêtements à Milan dans les années 50. Teresa Iorio, Pietro Mori et Vittorio Conti sont les personnages principaux de cette histoire qui a de la romance, de la passion et beaucoup de drame.

Au trio principal du casting de « Le paradis des dames » Il est accompagné d’autres acteurs et actrices comme Emmanuel Caserio, Lorena Cacciatore, Ilaria Rossi, Gulia Vecchio, Silvia Mazzieri ou Alice Torriani, entre autres. Qui est qui dans la série italienne ? Ici, nous vous disons.

« Le paradis des dames » est le nouveau pari de TVE pour La 1 (Photo : RAI)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SÉRIE ITALIENNE « LE PARADIS DES DAMES »

1. Giusy Buscemi comme Teresa Iorio

Giusy Buscemi est une actrice italienne et ancienne mannequin. Elle a remporté Miss Italie en 2012. Bien que ses débuts aient été dans le mannequinat, elle s’est ensuite concentrée sur sa carrière d’actrice et a travaillé dans un grand nombre de productions.

Parmi les séries télévisées auxquelles il a participé figurent « Miss Italie », « La Belle et la Bête » (2014), « Un pas du paradis » (2015), « La dama velata » (2015), « Il paradiso delle signore » ( 2015-2017), « Medici » (2016), « Doc – Nelle tue mani » (2022), entre autres.

Il a enregistré six films : « Baci salati » (2012), « Des frères uniques » (2014), « Les figures du silence » (2015), « J’arrête quand je veux : Masterclass » (2017), « J’arrête quand je veux : ad honorem » (2017) et « Arrivano i prof » (2018).

Giusy Buscemi est une actrice italienne et ancienne mannequin (Photo : Giusy Buscemi/ Instagram)

2. Giuseppe Zeno comme Pietro Mori

Giuseppe Zeno est un acteur italien de cinéma, de théâtre et de télévision. En 1997, il fait ses débuts en tant qu’acteur dans la tragédie grecque « Les Troyennes d’Euripide ». Puis il a participé à des productions théâtrales en Argentine et dans d’autres pays d’Amérique latine.

Zeno a également participé à plusieurs séries télévisées, telles que « Los Sopranos », « Incantesim », « Carabineri », « Un Posto al Sole », « Gente di mare », « St. Giuseppe Moscati: Doctor to the Poor », « Il clan dei camorristi », « L’onore e il rispetto », entre autres.

Giuseppe Zeno est un acteur italien de cinéma, de théâtre et de télévision (Photo : Giuseppe Zeno/ Instagram)

3. Alessandro Tersigni comme Vittorio Conti

Alessandro Tersigni est un acteur italien. Il est né le 11 octobre 1979 à Rome et a actuellement 43 ans.

Il a travaillé sur plusieurs séries télévisées et films tels que « Désolé mais je veux t’épouser » (2010), I Cesaroni (2006), « RIS Roma – Delitti imperfetti » (2010), « Noi eravamo » (2017), » Il paradiso delle signore » (2015) et « Wine to Love » (2018).

Alessandro Tersigni est un acteur italien qui a participé à des séries et des films (Photo : Alessandro Tersigni/ Instagram)

4. Lorena Cacciatore comme Lucia Gritti

Lorena Cacciatore est une actrice italienne de théâtre, de cinéma et de télévision. Elle a fait ses débuts en 2009 avec le rôle d’Eleonora Scaffidi dans le feuilleton « Agrodolce ». En 2011, il partage la vedette de « La vita che corre », une mini-série télévisée réalisée par Fabrizio Costa. L’année suivante, elle participe au film « L’amour n’est pas parfait » en jouant le rôle d’Adriana.

Il a participé à d’autres productions telles que « Se mi vuoi bene » (2019), « Mi rifaccio il trullo » (2016), « Fuori corso » (2004), « Un posto al sole » (2014), « L’ispettore Coliandro » (2017), « Tu ne tueras pas » (2018), et bien d’autres.

Lorena Cacciatore est une actrice italienne de théâtre, de cinéma et de télévision (Photo : Lorena Cacciatore/ Instagram)

5. Silvia Mazzieri comme Silvana Maffeis

Silvia Mazzieri est une actrice italienne qui a travaillé au théâtre, à la télévision et au cinéma. Elle a débuté en 2010 au théâtre « Il Genio della Lampada à Florence » jusqu’en 2011, puis a étudié à l’académie de théâtre et d’acteur « Actor’s Planet of Rome » jusqu’en 2014, et enfin à l’école de théâtre CIAPA de Gisella Burinato à Rome jusqu’en 2015.

Au cours de ces années, Mazzieri a joué dans des publicités et des projets de courts métrages. Certaines des productions auxquelles il a participé sont « ¡Provaci ancora profe! », « Braccialetti rossi », « La calle de la casa », « Doc – Nelle tue mani », « Vivi e lascia vivere », « Papá Bentornato » .

Silvia Mazzieri est une actrice italienne qui a travaillé au théâtre, à la télévision et au cinéma (Photo : Silvia Mazzieri/ Instagram)

6. Alice Torriani comme Andreina Mandelli

Alice Torriani est une actrice, auteure et scénariste italienne. Elle s’est démarquée par son interprétation d’Andreina dans « El paraíso de las señoras » et en tant qu’auteur du roman « L’altra Sete » (Une autre soif).

Las producciones en las que ha participado son “Diez inviernos” (2009), “Alicia” (2010), Amor 14 (2011), “E’ nata una estrella” (2012), “El buco” (2014), “Ellos Qui est-ce? » (2015), « Il paradiso delle signore » (2015-2019), entre autres.

Alice Torriani est une actrice, auteure et scénariste italienne (Photo : Alice Torriani/ Instagram)

7. Valeria Fabrizi comme comtesse

Valeria Fabrizi est une actrice, chanteuse et personnalité de la télévision italienne. En 1936, elle fait ses débuts comme actrice dans « Campione senza valore » et, cette même année, elle décroche son premier rôle principal dans la comédie « Carlo non farlo ».

Parmi les productions télévisuelles auxquelles il a participé figurent « In pretura » (1959), « La moglie di papà » (1963), « Un certo Harry Brent » (1970), « Insieme fino in fondo » (1974), « Linda e il brigadiere 2″ (1998), Che Dio ci aiuti (2011) et bien d’autres.

Fabrizi a également une carrière cinématographique d’une trentaine de films, dont « La donna più bella del mondo » (1955), « Le sorprese dell’amore » (1959), « Adua e le compagne » (1960), « Mathias Sandorf » ( 1963), « Här kommer bärsärkarna » (1965), « Diario secreto da un carcere femminile » (1973), « Casta e pura » (1981), « Notte prima degli esami » (2006), entre autres.

Valeria Fabrizi est une actrice, chanteuse et personnalité de la télévision italienne (Photo : CDA Studio Di Nardo)

COMMENT VOIR « LE PARADIS DES FEMMES » ?

« El paraíso de las señoras » a été créée le 9 avril 2023 sur La 1 et RTVE Play avec la diffusion de ses trois premiers épisodes. A partir du lundi 10, la série italienne a commencé à être diffusée quotidiennement après « La Promesa ».

A noter que les chapitres de « El paraíso de las señoras » sont disponibles totalement gratuitement sur la plateforme de vidéo à la demande, en espagnol et en version originale.