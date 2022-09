Quand le prince Charles est-il couronné si Elizabeth II décède ?

célébrités

L’état de santé d’Isabelle II suscite un choc dans le monde entier, mais aussi plusieurs interrogations telles que : quand couronneront-ils leur héritier, le prince Charles ? Nous vous disons.

© GettyCharles et Elisabeth II

Les dernières heures ont été marquées par l’incertitude, la peur et le choc au Royaume-Uni. La reine Elizabeth II, qui est sur le trône depuis plus de 70 ans, est dans un état de santé délicat. Il y a quelques semaines, il est apparu que le monarque était sous surveillance médicale, mais tout indiquait qu’il n’y avait rien à craindre. Cela bien sûr, surtout après avoir été vue en train de recevoir la Première ministre Liz Truss à Balmoral, où elle est basée depuis l’été.

Pourtant, ce jeudi matin, un communiqué du Le palais de Buckingham a rallumé les alarmes. Selon la Maison royale, Elizabeth II est dans un état délicat et de nouveau sous surveillance médicale. « Suite à une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale.« , précise le communiqué officiel.

Aussi, le fait que le Prince-Carlos et ses fils William et Harry déménageant immédiatement à Balmoral étaient encore plus frappants et inquiétants. Mais, la vérité est que, pour le moment, la presse officielle n’a pas donné plus de détails à ce sujet, sauf que Sa Majesté Elle est « confortable » et « calme » dans sa résidence. Cependant, alors que la famille royale reste silencieuse, de nombreux doutes ont commencé à surgir à cet égard.

Pendant de nombreuses années, des questions ont été soulevées quant à savoir qui assumerait le trône après la mort ou l’abdication de la reine. Et, bien qu’à un moment donné, il ait été affirmé que William pourrait être l’héritier, contournant ainsi son père, la réalité est que le protocole dicte le contraire. Alors le Prince de Galles sera couronné malgré son grand âge et après tant d’attente si, dans les prochaines heures, sa mère décède. Dans tous les cas, il convient de noter que ce ne sera pas instantané.

+ Quand le prince Charles est-il couronné si Elizabeth II meurt ?

Comme dicté par le protocole de l’opération London Bridge, qui était armé par le même Isabelle II, Le prince Charles sera couronné le lendemain de sa mort. En principe, à 18h00 le même jour, il doit s’adresser à la nation, alors qu’il sera proclamé souverain à 10h00 le lendemain du décès de sa mère.

La proclamation sera lue au Palais Saint-James et à la Bourse Royale, confirmant Carlos comme roi. De son côté, sa femme, Camilla, adoptera le titre de reine consort, qui a été déclaré et accordé par la reine Elizabeth II elle-même il y a quelques mois à peine. Même si la réalité est que il ne sera probablement pas couronné tout de suite, mais un an plus tard. Tout comme cela s’est produit avec Isabel II lorsque son père, Jorge VI, est décédé en 1952.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂