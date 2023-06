Black Mirror 6 : Quel est le nom de chaque épisode de la saison et de quoi parlent-ils ?

in

Netflix

Black Mirror 6 de Netflix proposera de nouveaux mondes et ce sont les noms et les descriptions de chaque chapitre.



©NetflixBlack Mirror 6 Chapitres

Nous ne sommes qu’à quelques jours de Black Mirror revient sur Netflixdans son sixième saison nous présentera à nouveau des histoires aux thèmes sombres des conséquences de les nouvelles technologies dans une société moderneavec lui aussi de nouveaux personnages et acteurs, parmi lesquels se détachent SSoul Hayek et Aaron Paul de Breaking Bad.

Si vous êtes prêt à courir le marathon avec Black Mirror 6, sachez que votre créateur Charlie Brooker a déclaré que cette saison a «quelques nouveaux éléments, dont certains que j’avais précédemment juré aveuglément que la série ne ferait jamais, pour étirer les paramètres de ce qu’est un épisode de Black Mirror. Toutes les histoires sont toujours totalement Black Mirror de bout en bout, mais avec quelques rebondissements fous et plus de variété que jamais. »

Quand la saison 6 de Black Mirror est-elle diffusée sur Netflix ?

Black Mirror 6 arrive sur Netflix le 15 juin 2023 et la première bande-annonce de la série est déjà sortie, ce qui promet d’être « la saison la plus imprévisible, inclassable et inattendue à ce jour.

Combien d’épisodes comptera la saison 6 de Black Mirror ?

D’après la bande-annonce officielle, Black Mirror 6 aura cinq épisodes: ‘Cinq nouveaux mondes, cinq nouvelles réalités, cinq nouveaux cauchemars’ et voici les titres de chacun :

Joan est horrible Jeanne est horrible )

) lac henri (Lac Henri)

(Lac Henri) Au-delà de la mer (Au-delà de la mer)

(Au-delà de la mer) Journée Mazey (Jour du labyrinthe)

(Jour du labyrinthe) Démon 79, un film Red Mirror

De quoi parle chaque chapitre de Black Mirror 6 ?

Le site Hollywood Reporter a partagé une brève description de chaque chapitre :

Joan est horrible

C’est le chapitre joué par Salma Hayek, où une femme est choquée de découvrir qu’une plateforme mondiale de streaming a publié une adaptation télévisée dramatique de sa vie.

Lac Henri

Un jeune couple se rend dans une ville écossaise pour travailler sur un documentaire sur la nature, mais les choses se compliquent lorsqu’ils s’impliquent dans une histoire locale.

Au-delà de la mer

C’est le chapitre où Aaron Paul apparaît, l’histoire montre que dans une alternative de 1969, deux hommes en mission de haute technologie dangereuse luttent contre les conséquences d’une tragédie qui pourrait changer le monde.

Journée Mazey

Une star est assiégée par les paparazzi alors qu’elle doit composer avec le secret d’un crime.

Démon 79, un film Red Mirror

L’histoire se déroule dans le nord de l’Angleterre en 1979, lorsqu’un vendeur est contraint de commettre des actes terribles pour éviter un désastre.

