Pourquoi faire l’achat d’une batterie nomade ?

De nos jours, avoir accès à une prise électrique est devenu monnaie courante. Chez soi, on possède des prises de partout, ce qui nous permet de faire fonctionner tous les appareils électriques dont nous avons besoin au quotidien. Mais quand on est dehors, qui vient se charger de nous offrir cet accès à l’électricité ? Les batteries nomades bien sûr. Alors, pour nos amateurs de randonnée, de van life, de jardinage ou tout simplement ceux cherchant une alternative à la coupure de courant, lisez bien ce qui suit, car cela risque de vous intéresser.

L’aspect pratique de la batterie nomade

Quand vous vous retrouvez à l’extérieur de chez vous, il est très rare de trouver un accès à une prise électrique qui puisse vous permettre de recharger votre téléphone ou autre objet électrique. Pour peu que vous soyez sorti de chez vous en oubliant de recharger la batterie de votre appareil électrique, vous pouvez être sûr qu’il tombera en panne au pire moment.

En possédant une batterie nomade, ce problème n’en sera plus un pour vous. Avec les modèles de batterie nomade de la marque ORIUM, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous n’aurez plus à vous soucier du niveau de charge de la batterie de votre smartphone, puisque vous pourrez la recharger, où que vous soyez. De même, sur certains modèles, vous pourrez y brancher vos appareils électriques.

Comment fonctionne une batterie nomade ?

Le principe de fonctionnement de ce produit est plutôt simple à comprendre. La batterie portative se branche par secteur, fait le plein d’énergie électrique et la stocke. Ensuite, un câble USB vient relier la batterie à l’appareil électrique, et ce dernier se recharge.

Grâce à leur poids assez léger et leur petite taille, il vous sera facile de vous déplacer avec les batteries nomades de chez ORIUM. L’utilisation de leurs produits est très simple et peut vous sauver d’une panne de batterie intempestive en pleine journée. À noter que vous pouvez utiliser votre smartphone même quand il est en charge sur les modèles de batterie portative d’ORIUM. Et ce, sans attendre la fin du chargement.

Pourquoi choisir la batterie nomade IZYWATT 150 ?

La batterie nomade IZYWATT 150 est un peu différente, puisque totalement indépendante. C’est-à-dire qu’elle ne nécessite pas forcément de prise secteur afin d’être rechargée. Tout se passe via le panneau solaire portatif de 30 W qui est raccordé à la station d’énergie portative. Il vous suffit de brancher le câble fourni avec la batterie nomade à cette dernière, pour ensuite le relier à votre appareil électrique.

Ainsi, elle convertit l’énergie solaire en électricité, ce qui fait d’elle une station parfaitement autonome, capable de recharger des appareils mobiles lorsque vous êtes en déplacement. Comme précisé précédemment, cette batterie nomade est facile à transporter.

Compact et légère, elle est accompagnée d’un panneau solaire pliant, qui lui aussi est facile à transporter. Équipée de prises 12V et 230V, elle respecte les exigences des normes françaises en termes de prises d’alimentation.

Non seulement capable de recharger des smartphones, la batterie nomade IZYWATT 150 est aussi bien adaptée pour nos campeurs comme nos pêcheurs. Capable de recharger n’importe quel appareil électrique mobile, son câble d’alimentation de 5,7 mètres de long peut s’avérer être très pratique en montagne comme au bord de l’eau.

Sa prise secteur permet aussi d’alimenter en direct des objets électriques comme une télé, une lampe d’éclairage, un ventilateur ou encore une lunch box. Plutôt pratique comme objet vous ne trouvez pas ?

Les plus de la marque ORIUM

Pour commencer, la marque ORIUM est une marque française qui assure une qualité supérieure à ses produits. En ayant créé un configurateur de vos besoins sur son site internet, ORIUM vous oriente vers le produit qui vous correspond le mieux. Donc si vous ne comptez pas faire de camping ou de randonnées, ce ne sera probablement pas le modèle IZYWATT 150 qui vous sera conseillé, mais un modèle plus petit et moins puissant.

La marque fait aussi des prix spéciaux pour les professionnels, ce qui peut potentiellement rendre certains produits plus accessibles que ce qu’ils n’étaient au départ. Le client est satisfait ou remboursé et peut bénéficier d’un paiement en 3 ou 4 fois sans frais. De plus, la livraison vous est offerte à partir de 100 € d’achat TTC.