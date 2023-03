Examen de "Tu peux le faire Chan"le film le plus motivant et excitant de Disney+

PAS DE SPOILERS

Disney+ vient d’être lancé Tu peux le faire Chan, un film amusant et motivant dans lequel la persévérance est le protagoniste. Découvrez pourquoi vous devriez le voir.

©Disney+Tu peux le faire Chan

Les frustrations peuvent souvent amener une personne dans un endroit qu’elle ne veut pas, mais comme le dit le proverbe « persévère et tu réussiras ». C’est la même chose qu’il dit Tu peux le faire Chanla nouvelle comédie qui vient d’arriver sur Disney+. Le film est une histoire inspirante dans laquelle un défi pour protéger son honneur change la vie de l’étudiant.

Tu peux le faire Chan, suit la vie de Chang (Bloom Li), un lycéen de 16 ans qui fait partie de l’orchestre de l’école, mais dont le rêve est de jouer au basket. L’équipe du lycée est dirigée par son rival de longue date, Matt, qui est mis au défi par le protagoniste de dunk pour la célébration annuelle des retrouvailles.

En raison de ce pari et afin de garder son honneur intact, Chang est obligé d’apprendre les sauts afin de dunk et d’impressionner la fille de ses rêves, Kristy (Zoe Renee) en cours de route. De plus, c’est ainsi qu’il parvient à gagner l’attention et le respect de ses pairs, mais il doit d’abord changer de vie et évaluer qui est digne d’appartenir à son environnement.

Cette histoire, même si au début elle ne semble pas captivante, finit par être particulièrement émouvante. Bon, non seulement il a une narration irréprochable, où chaque personnage est développé de manière à ce que leurs drames soient faciles à digérer, mais en plus, les acteurs donnent à leurs rôles une certaine chaleur qui les fait traverser l’écran avec leur travail. .

En particulier, bien sûr, qui se démarque le plus est Bloom Li qui, d’un instant à l’autre, change complètement de personnalité. Au fur et à mesure que Chang change sa vie, il parvient à trouver la formule pour lui donner un développement différent et une émotion beaucoup plus saisissante.. D’autre part, il n’est pas seulement accompagné par le développement de l’histoire, mais aussi par la façon dont il parvient à s’entendre avec ses co-stars comme Zoe Reene et ses antagonistes.

Bien que le plus remarquable de Tu peux le faire ChanC’est incontestablement le sport. En tant qu’ingrédient supplémentaire de ce film, le basket-ball apparaît, un sport généralement connu pour le travail d’équipe, mais ici, il est montré que lorsque l’ambition l’emporte, l’essence se perd. Et c’est précisément ce qui l’éloigne d’être un film dramatique typique pour adolescents.

C’est ce que cela semblait être au début, mais avec les rebondissements que cela prend lorsque le protagoniste s’égare et oublie qui il est, ils marquent cela comme un autre regard sur l’adolescence. Pour cette raison, en raison de son essence et du niveau de production, Tu peux le faire Chan c’est définitivement une création sublime pleine de magie et d’attente.

