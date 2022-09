Découvrez le nouveau casting de Grey’s Anatomy pour la saison 19

Saison 19 de L’anatomie de Grey est sur le point d’introduire toute une série de nouveaux membres de la distribution. Une première vidéo du drame médical à succès ABC a été publiée, donnant aux gens un aperçu de ce qui va arriver. La bande-annonce commence avec Ellen Pompeo dans le rôle du Dr Meredith Grey, chef de chirurgie par intérim de l’hôpital, montrant à un groupe de résidents en chirurgie de première année une visite de l’hôpital.

« Les fans doivent s’attendre à tout ce qu’ils aiment dans la série, mais avec une explosion de nouveautés », a déclaré Midori Francis, qui joue l’un des nouveaux résidents.

Après la finale de la saison 18, Grey Sloan a reçu l’ordre de dissoudre et de reconstruire son programme d’enseignement. Ces stagiaires « diamants à l’état brut » n’auraient peut-être pas été acceptés ailleurs, mais Grey Sloan leur a donné une chance. La vidéo présente tous les nouveaux personnages et donne un aperçu de la nouvelle dynamique qu’ils apporteront, chaque nouvel acteur donnant une brève description de sa nature dans le clip ci-dessous.

«Moi, chaque jour aller sur le plateau, je le compare à aller à Disney World quand tu es d’abord un enfant. J’entre dans le royaume », a déclaré Niko Terho, qui joue un autre des nouveaux résidents.

Adelaide Kane est Jules Millin, qui peut être un peu autoritaire et un peu impulsive, mais elle est très généreuse. Harry Shum Jr. est Benson « Blue » Kwan, qui est généralement très compétitif tout en s’efforçant d’être le numéro un. Alexis Floyd est Simone Griffith, qui apporte un lien très ancré mais émotionnel à son travail. Niko Terho est Lucas Adams, qui essaie de faire ses preuves et de prouver qu’il mérite d’être là. Francis est Mika Yasuda, qui est un farceur qui essaie de faire rire les gens, bien que parfois ce même sens de l’humour lui cause des ennuis.

À quoi s’attendre de la nouvelle saison de L’anatomie de Grey

« Je veux vraiment entrer et faire de mon mieux et dépeindre un personnage auquel les fans peuvent s’identifier », a déclaré Kane.

Dans ce qui est probablement un clin d’œil au tout premier épisode de L’anatomie de Grey, où Meredith a eu une aventure d’un soir avec Derek de Patrick Dempsey, la vidéo montre Jules se rendant compte qu’elle a déjà accidentellement couché avec un Link (Chris Carmack) présent. Jules raconte ce qu’elle apprend à Mika, qui répond en disant qu’elle « travaille vite ».





« Une seconde chance est un grand thème cette saison pour les stagiaires ainsi que pour de nombreux personnages que vous connaissez et aimez déjà », a déclaré Floyd.

Les habitués de la saison 18 qui ont atteint la finale sont de retour. Ceux que nous apercevons dans la vidéo sont Bailey de Chandra Wilson, Owen de Kevin McKidd, Teddy de Kim Raver et Nick de Scott Speedman. Ce dernier semble être de retour en bons termes avec Meredith, après la grosse brouille qu’ils ont eue lors de la finale de la saison précédente.

« Nous sommes juste là pour aider à porter le flambeau. »

Vous pouvez diffuser la nouvelle saison de L’anatomie de Grey sur Hulu, avec la date de première fixée au jeudi 6 octobre. Pompeo réduira sa présence à l’écran à huit épisodes. La raison en est son engagement dans la série limitée Orphan de Hulu, inspirée de l’histoire vraie de Natalia Grace, d’origine ukrainienne. Ses parents adoptifs ont affirmé qu’elle était une « sociopathe » adulte se faisant passer pour une enfant.