Les scènes de Drax torse nu sont une grande raison pour laquelle Dave Bautista se retire du MCU

Dave Bautista, qui a joué le rôle de Drax the Destroyer dans l’univers cinématographique Marvel, avait précédemment annoncé qu’il se retirerait du rôle après l’achèvement de James Gunn. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Récemment, en apparaissant sur Le spectacle Ellen, Dave a fait la lumière sur sa décision et sur la façon dont il a été submergé par une si grande réponse des fans à son appel à se séparer des Gardiens.

Dave Bautista a expliqué comment sa vieillesse et les séquences torse nu qu’il filme en raison du fait que son personnage doit rester sans vêtements du haut du corps (Drax a des mamelons sensibles) sont quelques-unes des raisons pour lesquelles il a du mal à jouer le personnage. Bautista a précédemment plaisanté sur le fait de « devenir affaissé » dans un message Twitter, où il a répondu que les fans n’étaient pas alignés sur sa décision. Cependant, il s’avère que ce n’était pas une blague. S’adressant à Ellen lors de son émission, il a souligné ce fait.

« Je vais avoir 54 ans à 3 ‘ [GOTG Vol. 3] sort, et la chose torse nu devient de plus en plus difficile pour moi; [and] le voyage a bouclé la boucle et je suis juste prêt à me retirer et à conclure. «

Drax est un personnage volumineux et physiquement brutal à représenter. Malgré son humour méchant et inconsciemment insensé qui le rend comique et admirable, il est censé avoir un physique et une personnalité solides. Puisque Drax doit être entièrement dépourvu de chemise, cela met la pression sur Bautista pour qu’il s’entraîne en conséquence pour que le personnage soit attrayant. Il est évident qu’étant donné son âge, ce genre de formation et d’engagement s’accompagne de difficultés accrues, et par conséquent, la raison semble plus logique si vous regardez de cette façon.

En plus de citer cette raison, Dave Bautista a également exprimé sa surprise face à la réponse des fans en entendant la nouvelle de sa démission. gardiens de la Galaxie après Vol. 3. De toute évidence, il n’acceptait pas une telle réaction des fans et n’était probablement pas au courant de sa suite et de l’amour des gens pour le personnage.

« Je pensais que tout le monde supposait que c’était ainsi que cela fonctionnait. »

Dave Bautista a commencé à jouer à Drax en 2014 gardiens de la Galaxie. Sa performance en tant que Drax dans Vol. 2 le mettre sous les feux de la rampe des fans car il était aimé pour sa nature drôle et en même temps ridiculement espiègle, qui le conduisait à être étrangement franc et franc lorsqu’il s’agissait d’exprimer ses sentiments et ses opinions. Drax a repris plus tard son rôle dans l’ensemble Avengers: guerre à l’infini et réapparu dans sa suite Avengers: Fin de partie.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ne serait pas seulement la dernière apparition de Bautista dans le MCU, mais serait probablement la dernière sortie de James Gunn dans les fonctions de réalisateur de la série. Bautista a également cité le départ de James Gunn de la franchise après la fin de sa vision des personnages et de l’histoire des Gardiens. Il a dit,

« Nous travaillons dans des trilogies, et James Gunn a déjà annoncé que c’était son dernier film, et quand James aura fini, j’en aurai fini. »

Dave Bautista manquerait aux fans après son départ du rôle. cependant, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ne sera pas sa seule sortie dans le MCU. Dave Bautista devrait apparaître dans Thor: l’amour et le tonnerre avec le reste des coéquipiers des Gardiens et reprendrait également son rôle dans Spécial vacances Gardiens de la Galaxie, que James Gunn dirigerait.

Actuellement, Dave Bautista bénéficie d’une réponse positive précoce envers son prochain Armée des morts. Bautista apparaîtra également dans le cadre de l’ensemble dans Dennis Villeneuve Dune. Il a également été jeté dans Couteaux sortis 2 aux côtés de Daniel Craig et Edward Norton.

Récemment, Bautista a préconisé de jouer Bane, le célèbre méchant de DC Comics et l’ennemi de Batman. Il a confirmé qu’il avait présenté une idée à Warner Bros. que le studio a rejetée. Cependant, il croit toujours en sa version prévue du personnage précédemment joué par Tom Hardy dans Christopher Nolan’s Le chevalier noir se lève. Bien qu’il n’y ait aucun espoir de le voir glisser dans la tradition des super-héros de DC, les fans voudraient certainement que son souhait se réalise. Cette nouvelle est née à ScreenRant.

