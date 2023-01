Quand le chapitre 3 de The Last of Us est-il diffusé sur HBO Max ?

HBO Max

The Last of Us continue son histoire avec un grand succès sur la plateforme HBO Max. Découvrez quand le troisième chapitre de la série sera disponible.

© HBOQuand le chapitre 3 de The Last of Us est-il diffusé sur HBO Max ?

Le dernier d’entre nous Elle s’est imposée comme le premier grand succès de la télévision en ce début d’année 2023, puisque ses deux premiers épisodes ont conduit la série à s’inscrire dans les grandes tendances mondiales sur les réseaux sociaux et cela s’illustre dans ses chiffres d’audience. Il s’agit de l’adaptation de l’iconique jeu vidéo PlayStation par HBO visible via votre service de streaming HBO Max. Quand arrive le troisième chapitre ?

Sa prémisse se concentre sur la scène après la destruction de la civilisation moderne par un virus qui provoque une pandémie. 20 ans après l’événement qui l’a provoqué, Joëlun survivant endurci, est embauché pour sortir clandestinement Élie, une jeune fille de 14 ans, en dehors d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant car les deux doivent traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour leur survie.

+ Quand le chapitre 3 de The Last of Us est-il diffusé sur HBO et HBO Max

La chaîne HBO Il a subi de multiples modifications, mais une caractéristique qu’ils conservent à ce jour est que leurs productions les plus remarquables sortent de nouveaux épisodes un jour précis. Dans ce cas, ils sont les dimanches de chaque semaine. Donc, chapitre 3 de Le dernier d’entre nous sera présenté en première sur la plateforme HBO Max le dimanche 29 janvier prochain en même temps selon votre pays.

Le premier épisode a fonctionné comme une introduction qui a reçu tous les éloges des critiques et des téléspectateurs. Là nous avons vu Joël perdre sa fille Sarah et travailler 20 ans plus tard dans la zone de quarantaine de Boston, mais se retrouve au milieu d’une situation impliquant Élie, qui est infecté mais avec un mystère derrière lui. Le deuxième chapitre avait le synopsis suivant : « Joel, Tess et Ellie traversent un hôtel inondé et abandonné de Boston pour déposer Ellie avec un groupe de lucioles. »

Craig Mazin Oui Neil Druckman sont les showrunners en charge de l’adaptation à l’écran de Le dernier d’entre nous. Ses protagonistes, chargés d’interpréter Joël Oui Élieils sont Pierre Pascal Oui Bella Ramsey. Se joignent également à eux Nick Offerman (Bill), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank) et Storm Reid (Riley Abel).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?