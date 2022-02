L’actrice de This is Us rejoint Marvel Studios

MERVEILLE

Après la participation de Sterling K. Brown à Black Panther, un autre interprète du drame NBC fait le grand saut vers la franchise de super-héros. Sachez de qui il s’agit et dans quelle série nous le verrons pour la première fois.

© Étoile PlusCette figurine This Is Us est ajoutée à une production Marvel.

Les sociétés de divertissement les plus importantes ont la possibilité de sélectionner les artistes qui brillent dans différents projets, de les ajouter à leur franchise et de les catapulter à l’échelle mondiale, leur conférant une popularité jamais vue auparavant. Quelque chose comme ça arrivera très bientôt quand Studios Marvel ajoutez à votre univers cinématographique un actrice qui a su conquérir tous les spectateurs de C’est nous. Pouvez-vous imaginer de qui il s’agit ?

Ce n’est pas la première fois qu’un personnage de la série dramatique fait le saut dans la franchise de super-héros. En fait, en 2018, nous avons vu Sterling K Marron –Randall Pearson dans la fiction de NBC- donnant vie à N’Jobu au Panthère noire. Et bien que sa participation ait eu de très bonnes critiques, ce sera cette fois au tour d’une jeune femme qui représente sa fille dans This is Us. On parle de Lyric Ross !

Bien qu’il ait participé à d’autres projets moins populaires, c’est grâce à son travail de Laisser avec qui il s’est fait connaître pour révéler sa grande capacité d’acteur. En ce sens, la société de Kevin Feige a décidé de la convoquer pour rejoindre le casting de coeur de pierrela nouvelle série Marvel bientôt disponible Disney+ et dans lequel l’histoire de cette nouvelle super-héroïne sera développée de manière un peu plus poussée.

A cette occasion, elle agira comme la meilleure amie de Riri Williams. Qui c’est celle la? Interprétée par Dominique Thornenous le verrons d’abord dans Panthère noire : Wakanda pour toujours. Son rôle arrive en tant qu’adolescente passionnée d’ingénierie qui parvient à entrer au Massachusetts Institute of Technology -l’endroit où Tony Stark et James Rhodes se sont rencontrés- et, à seulement 15 ans, va concevoir sa propre version du costume d’Iron Man, en adoptant le costume d’Ironheart. alias.

Ce n’est pas le seul ajout au casting qui a déjà vu le jour. Bien que son personnage n’ait pas été révélé, il y a quelques semaines, il a été confirmé que Antoine Ramosprotagoniste de Dans les hauteurs, rejoindra la série probablement à la place du méchant. La date de première de la série, pour le moment, est inconnue. Malgré cela, on sait que sa production débutera en juin, précisément à Atlanta, et que son scénario sera à la charge de Chinaka Hodge.

