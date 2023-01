Disney prévoit de sortir de nouveaux films Marvel, Star Wars et Pixar jusqu’en 2027

Il semble que Disney ait un long calendrier de nouveaux films pour les prochaines années, puisque le calendrier des prochains projets a récemment été divulgué. merveille, Pixar, Guerres des étoiles et d’autres bandes préparées par Disney et Ateliers du 20ème siècle.

Bien que beaucoup de ces films ne soient pas de nouvelles annonces, il a été annoncé que d’autres projets tels que »The Boogeyman », l’adaptation cinématographique du conte d’horreur de Stephen Kingpassera d’une première pour la plateforme Hulu à une présentation en salles.

Comme il est de coutume chez Disney, le calendrier comprend plusieurs projets « sans titre » qui précisent uniquement à quelle franchise ils feront partie. À partir de 2025, la plupart des films ne sont répertoriés que comme des projets Marvel, Pixar et Disney, bien que » Fantastic Four », » Avengers: The Kang Dynasty » et » Secret Wars », et les suites à venir de » Avatar » ‘ sont déjà programmés.

Cette liste suggère que Marvel Studios prévoit de sortir trois à quatre films par an, au moins jusqu’en 2026. En revanche, 2023 ne verra la sortie que de trois films Marvel, dont »Ant-Man and the Wasp: Quantumania ». en février, suivi de »Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » et »Les Merveilles ».

L’année 2024 viendra un peu plus chargée de sorties Marvel, avec des téléspectateurs voyant dans les salles »Captain America: New World Order », »Thunderbolts », le nouveau film »Blade » mettant en vedette Mahershala Aliet »Deadpool 3 ».

Quant à la franchise »Star Wars » de lucasfilm, l’accent semble être mis sur la production de contenu pour Disney+. Cependant, deux films Star Wars sans titre sont prévus pour décembre 2025 et décembre 2027.

Bien que les détails sur ces projets soient rares, deux films ont fait surface dans les rapports au cours des deux dernières années, dont le film « Star Wars » réalisé par Taika Waitiet le film »Rogue Squadron » réalisé par Patty Jenkins.

En revanche, Pixar semble prévoir entre un et deux films par an dans un futur proche. Ceux-ci incluent »Elemental » qui sortira plus tard cette année en 2023. L’année prochaine, Pixar sortira »Elio » et »Inside Out 2 » avec trois autres films sans titre dont la sortie est prévue entre 2025 et 2026.

Plusieurs films de Searchlight et 20th Century Studios sont également programmés, dont les trois suites de « Avatar » de James Cameron. « Avatar 5 » marque le projet le plus éloigné de la liste, en tant que seul film publiquement prévu pour 2028.