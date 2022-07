Le personnage clé de Cobra Kai qui revient dans la cinquième saison

Netflix

Cobra Kai est un spectacle qui joue avec la nostalgie du public tout en introduisant de nouveaux personnages dans sa mythologie. Aujourd’hui on anticipe un retour !

©IMDBcobra kai

à ses débuts cobra kai a ravivé l’inimitié entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence trente ans après qu’ils disputeront le combat final du All Valley Tournament où le disciple de M. Miyagi a vaincu l’apprenti de John Kreese d’un coup de pied spécial. Les styles de combat de ces personnages sont diamétralement opposés, le karaté de LaRusso étant exclusivement destiné aux mouvements de défense et de contre. cobra kai Ils restent à l’offensive.

Cependant, au fil des saisons, la relation de Daniel et Johnny a évolué jusqu’à trouver des points communs tels que le souci qu’ils ont tous les deux pour les garçons qu’ils entraînent et l’amour qu’ils ressentent pour le Karaté, sous des angles différents, mais finalement le sentiment est là . De plus, les senseis doivent être conscients des sombres intentions de John Kreese et Terry Silver, qui viennent avec leur philosophie et sont de mauvaises influences sur les jeunes.

Le personnage clé de Cobra Kai 5

En ce sens, un personnage était essentiel pour faire avancer l’intrigue de cobra kai. On parle de Raie, qui dans la deuxième saison est apparu en tant qu’étudiant de Johnny Lawrence, étant un personnage plus âgé par rapport aux autres étudiants, avec des capacités limitées, mais très drôle. Il a gagné la reconnaissance des fans de la série qui n’ont par la suite pas pu le voir dans le troisième lot d’épisodes.

Ce qui s’est passé, c’est que l’acteur Paul Walter Hauser avait des obligations professionnelles avec le tournage de cruel pour enfin revenir dans la saison 4 où il est sauvagement battu par Terry Silver et accuse faussement John Kreese qui dans le dernier épisode est arrêté par la police et voit comment le dojo cobra kai il se retrouve finalement entre les mains de son ancien partenaire de guerre qui envisage de remplir la vallée de branchages.

Parler avec comicbook.com Hauser a déclaré : « Je dirai simplement que Stingray a peut-être fini son passé, mais le passé n’est pas fini avec Stingray. ». Il y a une chance que dans la saison cinq de cobra kai John Kreese veut se venger de l’étudiant naïf alors que, dans le même temps, Silver pourrait utiliser la violence contre Raie évitant à nouveau de cette manière de révéler qui était celui qui l’avait vraiment envoyé à l’hôpital. Personnage clé ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂