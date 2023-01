Liste des prochains anime MAPPA, intrigue et dates de sortie

l’atelier d’animation MAPPA a acquis une grande popularité ces dernières années, étant en charge de l’adaptation du manga acclamé » Chainsaw Man » créé par Tatsuki Fujimotoet ont également travaillé sur d’autres animes comme »L’attaque des Titans » O »Jujutsu Kaisen ».

Avec tout cela, MAPPA prévoit de continuer à ajouter de nouvelles productions à son histoire, puisque pour ce 2023 il a déjà préparé le lancement de plusieurs animes attendus, comme la deuxième saison de »Jujutsu Kaisen », ainsi que de nouvelles productions animées telles comme »le paradis de l’enfer ». C’est pourquoi nous vous présentons ici l’anime que MAPPA présentera en 2023.

Nouvel animé MAPPA en 2023

Vinland Saga Saison 2







La deuxième saison de l’anime » Vinland Saga » sera l’une des premières productions que MAPPA commencera avec ce 2023. Après avoir été animée par Wit Studio dans sa première saison, MAPPA va maintenant reprendre la nouvelle saison qui a créé son premier chapitre le 10 janvier dernier.

La saison 2 adaptera l’arc esclavagiste du manga, qui commence lorsque Thorfinn est vendu à la traite des esclaves scandinaves pour avoir attaqué un prince danois nommé Canute, l’empêchant de poursuivre sa quête de vengeance contre Askeladd, le chef des mercenaires qu’il a assassiné son père.

le paradis de l’enfer







L’un des anime originaux les plus attendus pour ce 2023 en raison du fait que le manga original a gagné un grand nombre de fans. L’histoire suit Gabimaru, un homme condamné à mort qui a la chance d’éviter sa peine et de retourner auprès de sa femme s’il récupère l’élixir de vie sur une île mystérieuse.

»Hell’s Paradise » sortira en avril 2023.

L’Attaque des Titans Saison Finale Partie 3







Suite de la dernière saison de »L’attaque des Titans », l’histoire populaire qui a commencé à animer MAPPA pour sa finale. Étant l’une des premières les plus regardées de 2022, de nombreux téléspectateurs attendent la première de la troisième partie de la finale de » Attack on Titan », dont la première a été confirmée le 4 mars. Cependant, cette partie sera divisée en deux parties, la deuxième partie venant plus tard en 2023.

Jujutsu Kaisen Saison 2







La saison 2 de » Jujutsu Kaisen » sera diffusée en juillet 2023 en deux parties, adaptant les arcs » Kaigyoku / Gyokusetsu » et » Shibuya Incident » du manga. Après que la saison 1 ait été l’un des plus grands succès de MAPPA en 2021, beaucoup attendent de voir comment le studio continuera d’adapter ce qui était considéré comme l’un des meilleurs anime de l’année.