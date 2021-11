Zoë Kravitz considère Robert Pattinson parfait pour être Batman

L’annonce d’un nouveau Batman sur grand écran est toujours une situation qui génère des doutes et des divisions parmi les fans du personnage. Comme Michael Keaton ou Ben Affleck lors de leurs confirmations respectives, Robert Pattinson a fait l’objet de sévères critiques et d’un examen minutieux de la part de nombreuses personnes.

Malgré le fait que Pattinson ait montré ces dernières années qu’il avait une grande force d’acteur à travers le cinéma indépendant, sa présence principale dans la saga « Twilight » est toujours considérée par beaucoup comme une tache sur sa carrière qui jette le doute sur la possibilité de faire un bon rôle dans « The Batman », qui se prépare pour son arrivée au premier trimestre 2022.

Si les deux premières bandes-annonces du film ne suffisent pas à convaincre quiconque que Robert Pattinson fera du bon travail sur le film, sa collègue Zöe Kravitz, qui est chargée de représenter Selina Kyle / Catwoman, a livré de nouveaux éloges pour son travail en tant que le chevalier de Gotham City.

« Rob est parfait pour ce rôle. Il était tellement incroyable. Sa transformation était hors de ce monde », a déclaré Kravitz lors d’une récente conversation avec Variety, confirmant qu’il avait déjà vu une partie du film. « Matt Reeves a beaucoup de cœur et il se soucie beaucoup de ces personnages. Je suis très heureux de pouvoir prendre des vacances car cela le mérite. J’espère que les fans l’aimeront parce que nous y avons mis beaucoup de travail. »

Après le lancement d’une nouvelle bande-annonce dans l’édition 2021 de l’événement virtuel DC Fandome, Warner Bros Pictures a récemment présenté un synopsis détaillé du film, anticipant la présence importante de personnages comme Oswald Cobblepot (Colin Farrell) ou le chef de madia Carmine. Falcone (John Turturro), qui sont impliqués dans un thriller qui tournera autour de la mystérieuse figure d’Edward Nashton / The Riddler (Paul Dano).

Lors de sa récente présentation à DC Fandome, Matt Reeves a anticipé que Pattinson et Kravitz avaient une excellente chimie dans les séquences où ils partageaient le temps d’écran. « The Batman » met également en vedette Jeffrey Wright dans le rôle de Jim Gordon et Andy Serkis dans celui d’Alfred Pennyworth. Le film sortira le 4 mars 2022.