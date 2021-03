«Outlander» est l’une des séries les plus populaires de ces dernières années depuis sa création en août 2014. Comme de nombreuses productions, elle a acquis une plus grande reconnaissance en étant distribuée dans le monde entier via le service de streaming Netflix, mais jusqu’à présent, les fans n’ont que quatre saisons dans la bibliothèque, et bien sûr, ils veulent en voir plus. Quand la cinquième livraison arrive-t-elle sur la plateforme?

Cette émission de genre dramatique aux accents fantastiques a été créée par Ronald D. Moore et est basé sur la saga du roman homonyme écrite par Diana Gabaldon. Il met en vedette Caitriona Balfe, Sam Heughan, Graham McTavish, Duncan Lacroix et Tobias Menzies, et année après année, il a été renouvelé en constatant le succès du projet.

L’émission est une série originale en streaming Starz! où les fans qui ont un abonnement sont déjà au courant de tout ce qui s’est passé dans l’histoire, mais nous savons que beaucoup préfèrent attendre d’arriver sur la plate-forme la plus populaire de toutes. La saison 5 a eu sa première officielle en février 2020 et a culminé en mai de la même année, où ils ont annoncé qu’il y aurait une sixième saison Oui a récemment confirmé un septième.

Jusqu’à la sortie du cinquième opus de la série sur Starz! Sur Netflix, il n’a eu que trois saisons, et la quatrième est arrivée en mai 2020, avec ses treize épisodes. Bien qu’un autre secteur des adeptes sache également qu’ils peuvent trouver la partie 5 en embauchant STAR Premium, anciennement connu sous le nom de Fox Premium, où un contenu tel que « This Is Us » est également apprécié.

+ Quand la saison 5 d’Outlander arrive-t-elle sur Netflix?

Comme nous l’avons mentionné, la quatrième saison est arrivée sur Netflix en mai 2020 lorsque la cinquième saison se terminait dans sa diffusion originale, donc On pense que les nouveaux épisodes de ‘Outlander’ arriveront sur la plate-forme au mois de septembre 2021, bien que pour le moment cela n’ait pas été officiellement confirmé.