Obtenir l’édition spéciale d’un jeu s’accompagne toujours d’un éventail de goodies que vous pouvez réclamer, et Yakuza: Like a Dragon n’est pas différent, car vous obtenez une cargaison d’objets! Cependant, c’est ainsi que vous prétendez que ces objets sont le problème, car le jeu ne vous explique pas très bien cela!

Yakuza Like a Dragon Comment obtenir des éléments DLC

Pour obtenir les éléments DLC est étonnamment simple dans Yakuza: Comme un dragon, ouvrez simplement votre smartphone à partir du menu Démarrer, puis accédez au DLC, l’icône avec la boîte. En cliquant dessus, il vous montrera tous les éléments DLC que vous possédez pour Yakuza: Like a Dragon. Cependant, cela prend un certain temps avant que vous puissiez.

Selon la version de Yakuza: Like a Dragon que vous avez achetée, la quantité d’objets DLC dont vous disposez sera différente. Si vous avez le Édition héros légendaire, vous aurez alors une pile d’éléments DLC que vous pourrez utiliser. Néanmoins, le jeu ne vous dit pas quand ces éléments deviennent utilisables.

Ouvrez le menu principal, Esc si vous jouez sur PC, Début ou Options si vous jouez sur console, accédez à Smartphone, puis recherchez l’élément de la boîte DLC, et tout y est. N’oubliez pas que vous n’obtenez pas le Smartphone directement au début du jeu. L’intrigue doit se produire avant que cela ne vous soit donné.

En faisant défiler la liste, vous remarquerez que certains éléments DLC ont un nombre à côté du nom, et d’autres ont un Sur au lieu. le nombre signifie qu’une fois que vous le réclamez, il disparaîtra de la liste des éléments DLC, et les éléments apparaîtront alternativement dans votre inventaire. le Sur signifie que ces éléments ne disparaîtront pas, qu’ils seront toujours activés dans le menu DLC.

Avec les éléments DLC basculés Sur, cela signifie que chaque fois que vous pouvez y accéder, le jeu vous le dira avec une notification. Dites les deux emplois supplémentaires, le Devil Rocker et le Matrone, ceux-ci ne sont pas utilisables avant le chapitre 5, mais le jeu vous dira quand vous le pouvez, ils sont accessibles.

Cependant, ils sont toujours activés dès le départ, mais le moment où vous pouvez les utiliser est une autre affaire, car la majorité des objets ne peuvent pas être utilisés tant que vous ne touchez pas Chapitre 4/5, par exemple lorsque vous avez accès au Atelier de romance et où vous pouvez changer vos emplois et changer vos tenues de travail. Tout commence dans ces deux chapitres, il serait donc préférable d’attendre jusque-là pour tout réclamer.

Si vous démarrez le jeu, vous vous demandez probablement combien de sous-étages dans Yakuza: Like a Dragon, et si vous changez de travail pour la première fois et utilisez le travail Enforcer, vous vous demandez probablement où vous pouvez acheter des boucliers !?