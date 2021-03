Le look des Grammys de Harry Styles a-t-il été inspiré par «Clueless»? Alicia Silverstone le pense

Harry Styles portait un trio de designs Gucci personnalisés au cours de la soirée des Grammy, mais son moment de mode le plus accrocheur s’est produit sur le tapis rouge. C’est alors que la chanteuse de «Watermelon Sugar» a fait ses débuts avec un look dominé par une veste à carreaux jaune et un boa pastel.

C’était audacieux, avant-gardiste et totalement pertinent pour la pop star qui a professé son amour pour les styles excentriques et qui rejette l’idée que les vêtements soient liés au genre.

Donc, il semble prudent de dire que Styles ne dérangerait personne de comparer sa tenue Gucci qu’une femme pourrait porter – en particulier lorsque la femme en question est une fashionista totale comme Cher Horowitz.

Lundi, quelques heures à peine après que Styles ait remporté son tout premier Grammy, l’acteur Alicia Silverstone s’est rendue sur Instagram pour célébrer les similitudes entre son look bourdonnant et sa mode emblématique de la comédie de passage à l’âge adulte de 1995 «Clueless».

«J’adore les vibrations #Clueless @harrystyles !!» a écrit l’homme de 44 ans. «Cher serait tellement honoré (et approuverait totalement !!) de ce look chic. 😘 Félicitations pour votre victoire aux #GRAMMYs hier soir !!! #WatermelonSugar. «

Parallèlement à son message, Silverstone a posté des photos d’elle-même de «Clueless» à côté d’une photo de l’ancienne star de One Direction aux Grammys. Dans une photo de film, elle porte son propre boa rose pastel, et dans l’autre, elle porte la tenue la plus mémorable du film – celle avec son blazer à carreaux jaune désormais emblématique (et souvent copié).

Bien sûr, le look porté par Cher dans «Clueless» n’était pas un ensemble Gucci – mais c’était une tenue de créateur haut de gamme.

« Au début, vous voyez que Cher porte une jupe à carreaux Dolce & Gabbana jaune et noir, des chaussures Mary Jane blanches, des chaussettes hautes blanches, puis il y a un t-shirt blanc et un cardigan jaune », a déclaré Silverstone à Vogue. ensemble l’année dernière. «Et puis en plus, bien sûr, la veste de costume.

Elle a également révélé que la mode du Cher avait presque une teinte différente.

«Il y avait trois options pour cette scène d’ouverture: une version bleue, une version rouge et la version jaune», a-t-elle noté.

C’est la réalisatrice Amy Heckerling et la costumière Mona May qui ont choisi l’ombre ensoleillée qui continue d’inspirer les tenues aujourd’hui – même si celle portée par Styles était probablement un signe de tête involontaire.