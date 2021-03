Michelle Obama partage l’importance de la tournée de Jenna à la Maison Blanche pour Sasha et Malia

Jenna Bush Hager et sa sœur jumelle, Barbara, essayaient juste de faire en sorte que Malia et Sasha Obama se sentent chez elles lorsqu’elles leur ont fait visiter la Maison Blanche en 2008 avant que Barack Obama n’entame son premier mandat présidentiel.

Il s’avère que ce geste signifiait beaucoup plus pour les jeunes filles à l’époque que ce que Jenna avait pensé.

Michelle Obama a partagé aujourd’hui mardi l’impact de ce moment sur sa famille.

« Malia et Sasha se souviennent de cette époque plus que de beaucoup de choses auxquelles j’aurais pensé parce qu’elles ont aussi vu ces photos, et nous nous sommes assis et avons dîné tout au sujet de ces premiers jours et de la façon dont ils chérissaient ces deux jeunes et belles femmes qui avaient fait ce qu’ils faisaient, qui prenaient du temps dans leur vie, car il était très clair que vous étiez ravis de le faire », a déclaré Michelle Obama à Jenna AUJOURD’HUI.

Malia, 22 ans, est maintenant senior à l’Université Harvard, et Sasha, 19 ans, est étudiante en deuxième année à l’Université du Michigan.

Les filles du président George W. Bush étaient toutes les deux dans la vingtaine au moment de la tournée, tandis que Malia avait 10 ans et Sasha n’avait que 7 ans. Sasha était le plus jeune enfant à vivre à la Maison Blanche depuis John F. Kennedy Jr. dans le début des années 1960.

« Et c’était juste une très belle journée parce que Barbara et moi nous sommes vus dans ces petites filles », a déclaré Jenna sur AUJOURD’HUI en novembre. « Nous avions le même âge qu’ils avaient lorsque mon grand-père (George HW Bush) est devenu président, alors pour voir leur merveille dans cette maison historique et aussi leur nervosité, vous avez tellement raconté avec eux. »

Jenna enseignait dans une école de Baltimore à l’époque, tandis que Barbara travaillait au Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum à New York. Ils se sont rendus à Washington, DC, pour s’assurer que les jeunes filles d’Obama se sentiraient les bienvenues alors qu’elles se lancaient dans ce qui s’est avéré être un séjour de huit ans à la Maison Blanche.

« Vous êtes venu de l’endroit où vous étiez spécialement pour les rencontrer et ils le savaient, et cela a fait une différence dans toute leur expérience », a déclaré Michelle Obama à Jenna.

« Je ne pouvais pas croire qu’elle ait dit ça », a déclaré Jenna aujourd’hui. « Ce que je pense que cela montre, c’est qu’aucun de nous ne sait jamais le pouvoir que nous avons. C’est arrivé à la Maison Blanche, mais dans n’importe quelle maison, la gentillesse que vous montrez à quelqu’un. »

Jenna a déclaré que l’idée de la tournée venait de la première dame sortante – sa mère, Laura Bush.

«Ma mère a regardé Mme Obama et a pensé, mis la politique de côté, c’est une mère qui est nerveuse à l’idée que ses deux petites filles déménagent de Chicago à Washington», a déclaré Jenna. « Et c’est ma mère qui nous a appelés et a dit (de faire la tournée). »

Dans leur vaste interview, Jenna et l’ancienne première dame ont également parlé de sa nouvelle émission Netflix, de la tension mentale de la pandémie, de la récente interview à la bombe impliquant l’ancienne Meghan Markle et de la façon dont Obama a « chéri » le temps qu’elle a passé. capable de passer avec ses filles.

En rapport: