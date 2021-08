Premières impressions: Farming Simulator 22 est AAA Agriculture sur PS5, PS4

Farming Simulator a explosé en popularité depuis ces derniers jours sur PlayStation 3. Autrefois une gamme de produits agricoles de niche, cette série commande désormais sa propre convention et son propre tournoi d’esports compétitifs. Le dernier opus de Giants Software, Farming Simulator 22, reflète cet afflux d’intérêt : il met l’AAA dans l’agriculture sans aucun doute.

Dans le cadre d’une démonstration à huis clos à Gamescom 2021, le développeur allemand s’est donné beaucoup de mal pour démontrer à quel point il a amélioré la présentation de son dernier jeu. Le développeur a commencé par regarder le sol et a démontré comment le mappage d’occlusion de parallaxe a été utilisé pour ajouter de la profondeur et de la densité aux textures.

C’est peut-être plus évident sur un champ labouré : le sol – lui-même présentant sa propre topographie unique – est recouvert de tiges et de plantes abandonnées, toutes avec des caractéristiques uniques offrant une densité tridimensionnelle à la surface. Il y a ensuite les bandes de roulement des pneus du tracteur que vous avez utilisé incrustées dans la boue, et même des surfaces réfléchissantes légèrement différentes pour véhiculer l’humidité.

Comparé aux jeux précédents, qui utilisaient principalement des textures plates, le jeu semble beaucoup plus riche cette fois-ci. Mais cela a également des implications sur le gameplay : la configuration du terrain, qui n’est plus seulement plate, signifie que vos tracteurs et vos machines vont vaciller à la surface, ce qui signifie que vous devez être plus actif avec votre contrôleur lorsque vous vous occupez de vos cultures. Ça à l’air bon.

Cela sonne aussi très bien : l’équipe a pris des centaines d’échantillons sonores différents à partir de machines du monde réel afin d’améliorer l’audio. Il y a maintenant des vitesses manuelles sur les tracteurs, et vous pouvez entendre le cliquetis lorsque vous les déplacez. Fait intéressant, le développeur a également enregistré des machines sous une charge anormale, donc si vous attachez le mauvais type de remorque à un tracteur, vous entendrez son moteur gémir.

Les nouvelles cultures comprennent les raisins, les olives et le sorgho, dont la première est un sujet particulier de notre démonstration. Les vignobles vous obligent à tracer des piquets pour que les plantes puissent pousser, et en plus de les récolter, vous devrez également les couper pour vous assurer qu’elles reviennent la saison suivante. En raison de leur nature sensible, le transport des raisins nécessite un type de remorque spécifique.

Une caractéristique particulièrement intéressante est que vous pouvez désormais superviser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement d’une culture. Ainsi, dans le cas du blé, vous pouvez choisir de le transformer en farine. Vous pouvez ensuite vendre cette farine à la boulangerie où elle sera transformée en pain, puis vendre le pain aux supermarchés locaux. Évidemment, il y a une demande saisonnière associée à certaines cultures, il faut donc anticiper.

En fait, les saisons sont une caractéristique importante de Farming Simulator 22. Vous devrez faire face aux changements de température et réfléchir à la meilleure façon d’utiliser vos terres et vos ressources pour maximiser vos profits. Dans certains cas, vous pouvez choisir de récolter les cultures et de les stocker en toute sécurité jusqu’à ce que le temps change, car la demande augmentera, faisant monter les prix.

Une chose qui a vraiment attiré notre attention est l’inclusion dans la sortie de la CLAAS 750 Trion : il s’agit d’une toute nouvelle moissonneuse-batteuse qui n’a été officiellement annoncée qu’au début du mois, mais elle est déjà incluse dans le jeu. Il montre l’influence que la franchise commence maintenant à avoir à la fois sur la communauté agricole et ses plus grands fabricants.

En fait, la quantité de machines sous licence dans le jeu est franchement absurde. Bien que notre démo se déroule sur la nouvelle carte d’inspiration française, on nous a montré à l’intérieur d’un Mack Truck très américain, qui est effectivement la forme de véhicule d’Optimus Prime dans la vie réelle. La modélisation à l’intérieur est remarquable, tout comme le son de son énorme moteur.

Dans l’ensemble, nous sommes repartis avec une impression dominante : Farming Simulator 22 n’est plus le simulateur à petit budget qu’il était – c’est maintenant un gros package poli. Même avec l’ajout de nouvelles usines et de nouvelles machines, la boucle de jeu est à peu près la même – vous êtes toujours en train d’abattre des récoltes et d’élever des animaux pour de l’argent à la fin de la journée. Mais cela ressemble et ressemble à un titre AAA ces jours-ci.

Allez-vous vous salir les mains avec Farming Simulator 22 lorsqu'il prendra racine sur PS5 et PS4 plus tard cette année ?