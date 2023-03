Diablo IV : Le Boucher revient et sème la peur et la terreur

Le Boucher, l’un des ennemis les plus emblématiques du premier « Diablo », fait son grand retour dans Diablo IV. Et cela se voit et se ressent. Les développeurs ont décidé de faire une apparition inoubliable cette fois trouver quelque chose de très spécial.

Avez-vous déjà rencontré le maître boucher effrayant?

Le Boucher : « Viande fraîche »

Ces deux mots ont déjà dans le tout premier « Diablo » appris aux joueurs à craindre. A cette époque, il était généralement le premier miniboss rencontré et la plupart des personnages n’a pas survécu à la première rencontre ont.

Dans Diablo I le boucher était très efficace pour ne faire qu’une bouchée des héros quand on ne savait pas à quoi s’attendre. Aussi dans troisième partie il y avait un retour du boucher en tant que chef d’arène dans le premier acte.

Cette performance n’a cependant pas tout à fait capturé l’esprit (et la peur!) Du Butcher original. Dans Diablo IV, l’ancien boss répand une horreur bien particulière. Il n’a pas de lieu d’apparition fixe, mais apparaît au hasard et bien servi avec ses deux haches de boucher.

Des moments inoubliables dans Diablo 4

Parce que l’intimidateur du boucher est si souffler la lumière de la vie de manière inattendue et surprenante fait une impression durable sur les nouveaux fans et les vétérans. Rod Fergusson, le patron de Diablo, s’extasie aussi beaucoup du nouveau Butcher :

« Ce que j’aime chez le Boucher, c’est que la plupart des histoires sur le Boucher vont comme ça : « Je ne savais pas qu’il existait, j’ai été surpris, il m’a tué. Que diable ? » « Et puis » : « J’ai joué encore quelques fois, je suis devenu plus fort ; quand il est arrivé, j’ai eu ma revanche. » « Ce dépassement, cette démonstration de maîtrise, est un genre vraiment cool d’arc de suspense dans un arc de suspense. » Rod Fergusson

Diablo est actuellement dans le phase bêta. En plus des voix positives, par exemple sur le boucher, il y a aussi des critiques à propos du Donjons trop répétitifs être. Il reste à voir comment le jeu fini se comportera. Nous vous tiendrons au courant.