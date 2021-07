Quand la saison 4 de New Amsterdam, date et infos

Il y a beaucoup de New Amsterdam à venir ! Alors que les fans qui suivent la série sur Netflix attendent son retour avec de nouveaux épisodes, sur NBC La saison 3 vient d’être diffusée et l’émission se prépare déjà pour sa quatrième. Les prochains chapitres sont en production et arriveront plus tôt que vous ne l’imaginez. Sachez tout ce qui est connu et quand la serie arrive.

Le drame médical a rejoint d’autres tubes du genre comme Grey’s Anatomy ou The Good Doctor pour se positionner parmi les plus regardés début 2021 à son arrivée sur la plateforme de streaming. En mars, l’événement mettant en vedette Ryan Eggold s’est classé comme le deuxième plus regardé au monde derrière Ginny & Georgia.

« La mort commence en radiologie », comme s’appelait l’épisode 14 de la troisième saison, cela signifiait la clôture de l’intrigue après une année marquée par la pandémie de coronavirus. Le chapitre avait beaucoup d’intensité et comprenait la scène que tout le monde attendait avec le baiser entre Max Goodwin et le Dr Helen Sharpe.

À propos de la fin, le producteur exécutif s’est exprimé David Schulner dans des déclarations à Insider et a anticipé le retour de la série :

« Je pense que le public s’attend à ce que nous n’allions pas leur montrer ce qui s’est passé derrière cette porte fermée, mais je veux juste assurer à tout le monde, quand ils reviendront à l’automne, ils verront tout ce qui s’est passé derrière cette porte fermée. « .

Quand la saison 4 de New Amsterdam débute-t-elle?

Comme l’a indiqué le showrunner, les nouveaux épisodes arriveront sur NBC à l’automne des États-Unis. C’est-à-dire entre septembre et décembre 2021. Bien qu’il n’ait pas voulu donner plus de détails sur l’intrigue, il y avait une chose qu’il pouvait assurer : « Les fans devraient être inquiets, mais ils vont obtenir tout ce qu’ils veulent de Max et Sharpe. ».