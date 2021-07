Rege-Jean Page prend la tête de The Saint Remake de Paramount

Tandis que Bridgerton les fans pleurent toujours la nouvelle que Rege-Jean Page ne sera pas de retour pour la deuxième saison du drame d’époque, il semble qu’il ait déjà décroché son prochain grand rôle: reprendre le rôle de Simon Templar dans une nouvelle réimagination de Le Saint. Auparavant mieux connu comme une série mettant en vedette Roger Moore des années 1960, une version cinématographique sortie en 1997 a vu Val Kilmer dans le rôle principal, et un autre film de redémarrage a fait son chemin vers Netflix en 2017. Bien qu’aucun des deux films n’ait aussi bien réussi que la série, ce la nouvelle version semble pouvoir remonter jusqu’au matériel source pour s’en inspirer.

La série de livres de Le Saint a été écrit par Leslie Charteris et publié entre les années 1920 et 1990 (ces derniers livres étant écrits par de nombreux autres auteurs) qui racontait l’histoire d’un criminel à la Robin des Bois et d’un voleur à louer connu sous le nom de Le Saint. Il y avait environ 15 romans publiés dans la série, ainsi que de nombreuses nouvelles dans des collections et des publications dans des magazines. On ne sait pas si la nouvelle prise tirera son intrigue de l’un des romans originaux, mais il avait été dit qu’elle apporterait une toute nouvelle perspective au personnage et à son monde – quelque chose qui finit généralement par diviser vraiment une base de fans.

Page est devenu récemment un incontournable pour Paramount, après avoir suivi son rôle nominé aux Emmy dans Bridgerton avec être jeté aux côtés de Chris Pine dans le nouveau Donjons et Dragons film. Lorsqu’il a annoncé qu’il ne reviendrait pas pour la nouvelle saison de Bridgerton, Paramount n’a pas tardé à lui trouver un nouveau projet, et il semble que l’acteur ait vraiment voulu s’attaquer Le Saint. En plus de ces projets à venir, Régé-Jean Page vient également de terminer le tournage L’homme gris pour Netflix, dans lequel il apparaît avec Chris Evans et Ryan Gosling.

Le Saint est apparu pour la première fois en dehors de la série de livres dans une série de films dans les années 1930 et également dans une série radiophonique mettant en vedette, entre autres, Vincent Price en tant que Templier.Le SaintL’itération la plus notable de s est survenue en 1962, vers la fin de la série de romans originaux écrits par Charteris, dans une série télévisée britannique mettant en vedette Roger Moore qui a été diffusée jusqu’en 1969. D’autres séries, telles que les années 1978 Le retour du saint avec Ian Ogilvy, allait et venait sans grande fanfare et bien qu’il y ait eu de nombreuses tentatives pour redémarrer la série, aucune d’entre elles n’a dépassé un épisode pilote.

En 1997, Val Kilmer est entré dans une version différente du rôle d’un voleur de haute technologie qui se faisait parfois appeler « Simon Templar » et se cachait également sous les noms de divers saints alors qu’il effectuait des vols industriels et de l’espionnage. Le film a été un succès financier, mais c’était une version très lâche du personnage et ne ressemblait qu’à ses précédentes sorties. En 2012, une autre tentative a été faite pour ramener Le Saint comme une série télévisée, cette fois avec Adam Rayner dans le rôle principal aux côtés d’Eliza Dushku. Produit par Roger Moore, le pilote a été réalisé mais n’a jamais été repris et il est finalement devenu un téléfilm en 2017.

Nous devrons attendre un peu pour voir comment le Page s’approprie le rôle, mais avec tant de tentatives infructueuses dans le passé, il n’a pas un grand héritage à respecter. Cette nouvelle arrive de Deadline.

Sujets : Le Saint