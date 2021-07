Regan reviendra-t-il dans la trilogie de l’exorciste ? Linda Blair donne sa réponse

Linda Blair, dont le nom est presque synonyme du film emblématique, L’Exorciste, sera assis (ou peut-être allongé sur un lit) celui-ci dehors. La maman à l’écran, Ellen Burstyn, a-t-il été annoncé hier, sera au moins l’un des acteurs originaux à rejoindre le nouveau service de streaming d’Universal, Peacock’s, reboot. Linda Blair s’est tourné vers Twitter pour répondre au flot de questions des fans.

« À tous mes fans qui me demandent mon implication dans le nouveau redémarrage d’Exorcist, pour le moment, il n’y a eu aucune discussion sur ma participation ou la reprise de mon rôle », a-t-elle tweeté, le texte superposé sur une jeune photo d’elle dans le rôle de Regan MacNeil . « Je souhaite le meilleur à toutes les personnes impliquées et j’apprécie la loyauté et la passion des fans pour L’Exorciste et mon caractère. »

Comme si l’un d’entre nous avait besoin d’une introduction au rite de passage de l’enfance, L’Exorciste est sorti en 1973, et le monde n’a jamais été le même. L’histoire suit l’actrice Chris MacNeil (Ellen Burstyn), accompagnée de sa fille de 12 ans Regan (Linda Blair), qui déménage à Washington DC où elle tourne un film. La mère et la fille ont un bon départ, mais après un certain temps, Regan commence à agir étrangement. Elle subit divers tests neurologiques mais les médecins ne trouvent rien pour expliquer son comportement.

Alors que la situation de Regan atteint des proportions critiques, Chris se tourne vers le père Karras (Jason Miller), un prêtre catholique et psychiatre pour voir si un exorcisme pourrait être la solution à leur problème. Karras est incrédule mais l’église accepte finalement de faire appel au père Merrin (Max von Sydow), qui a déjà mené un exorcisme et s’est retrouvé face à face avec le diable. Cue le vomi vert, les jurons, le sang et le sang. C’est horrible. Tu te souviens. Tu vas faire des cauchemars ce soir.

Mis à part l’exploit monumental de déformer des générations d’esprits et de nous donner à tous l’histoire à raconter quand nous l’avons vu pour la première fois (toujours trop jeune!), Cela a également brisé toutes les frontières dans l’industrie cinématographique. L’Exorciste a été nominé pour 10 Oscars, devenant ainsi le premier film d’horreur à être nominé aux Oscars pour le meilleur film. Burstyn a également décroché une nomination aux Oscars aux côtés du réalisateur William Friedkin, Jason Miller du meilleur second rôle masculin et Linda Blair du meilleur second rôle féminin. Il a remporté le prix du meilleur scénario et du meilleur son. Il s’est également avéré un succès critique et commercial et a gagné 441 millions de dollars au box-office mondial lors de ses débuts.

Le redémarrage voit Leslie Odom Jr. (Hamilton, une nuit à Miami), dont le personnage traque Chris après que son enfant soit devenu possédé. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je regarderai du bout des doigts, comme toujours, de toute façon. Mais quel genre de plaisir serait de voir Regan sur les lieux pour lui donner des conseils d’expert ? Elle a les compétences. Bonjour, Exorciste II : L’hérétique? Et j’ai lu son tweet plusieurs fois. « À partir de maintenant », dit-elle. Doigts croisés!’ Trouver? Le premier des films devrait faire ses débuts dans les salles de cinéma le 13 octobre 2023.

Sujets : L’Exorciste