Barry : à quoi s’attendre de la saison 3

La série avec Bill Hader revient sur HBO le 24 avril, trois ans après la fin du deuxième opus.

©IMDBBarry reviendra le 24 avril.

Après une longue attente de près de trois ans, projet de loi hader est prêt à être à nouveau Barry. L’adorable tueur à gages de l’écran de HBO est venu au petit écran et en seulement deux saisons, il a réussi à apporter une part de fraîcheur basée sur son humour particulier et le visage indubitable de l’acteur qui a émergé de Saturday Night Live. Ce 24 avril verra la troisième saison de l’émission et nous vous disons ce que vous pouvez en attendre.

Tout d’abord, l’essentiel est de vous dire de quoi il s’agit Barry de sorte que, au cas où vous ne l’auriez pas vu, vous couriez pour y jouer hbo max. Avec deux saisons de 8 épisodes chacune, d’une durée moyenne de 25 minutes, la série co-créée entre Hader et Alec Berg se concentre sur la vie d’un marine qui, après son retour de la guerre en Irak, est parrainé par un ami de son père qui lui donne une nouvelle raison de vivre : utiliser sa capacité à tuer pour accomplir un travail contre rémunération. Cependant, lorsqu’il se présente Gene CousineauHenry Winkler Vous découvrirez que ce qui vous passionne vraiment, c’est le théâtre.

Comme nous l’avons vu à la fin du deuxième volet, Barry s’est retrouvé complètement en désaccord avec son mentor, Monroe Fuches (Stephen Root)qui l’a trahi parce que sans Barry vous n’avez aucun moyen de gagner de l’argent. Par conséquent, il décide d’enlever Cousineau et, alors qu’il était sur le point de le tuer, il entendit des sirènes qui le firent fuir. Cependant, avant de partir, elle révèle au professeur de théâtre que son partenaire, l’agent Janice Mossa été tué par le personnage de projet de loi hader.

+ Que verrons-nous dans la troisième saison de Barry

Avec toutes ces informations présentes, il faut s’attendre à ce que la troisième saison soit divisée en trois fronts. D’une part, la recherche de vengeance de la part de Barryqui tentera de mettre fin à la vie de Fuchés de quelque manière que. D’après ce qu’on pouvait voir dans la bande-annonce officielle, le personnage de Racine Il a décidé de se cacher dans une zone sauvage, car il sait qu’il n’a aucune chance s’il croise son ancien disciple.

Nous verrons aussi ce qui se passe avec Cousineauqui semble enfin avoir découvert la véritable identité de Barry et, avec cette information, il pourrait le dénoncer à la police ou simplement sortir pour se venger. En fait, la remorque soulève la possibilité qu’elle soit Gène lui qui, transformé et sans raison de vivre, décide de se venger Janice et tuer Barry avec l’arme dans ses mains.

Enfin, il reste à voir ce qui se passe avec Non Ho Hank (Anthony Carrigan)rescapé du massacre provoqué par un Barry disloqués dans le monastère où opéraient les Tchétchènes et les Boliviens, avec Cristobal (qui grâce à l’avance que nous connaissons est toujours en vie). Dans l’aperçu, on perçoit que Écheveau ne pardonnera pas librement ce qui est arrivé à Barry. « Le pardon est quelque chose que vous devez mériter »dit-il au protagoniste, à qui il demande probablement de l’aide une fois de plus pour former un empire de la drogue en échange de le laisser vivre.

