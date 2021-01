SpaceX bat le record d’ISRO et lance 143 satellites dans le premier covoiturage dédié pour SmallSats

26 janv.2021 09:31:33 IST

Le SpaceX d’Elon Musk a réussi à battre le record du monde du plus grand nombre de satellites transportés par une seule fusée, le Falcon 9 ayant transporté jusqu’à 143 charges utiles dans l’espace lundi. Le lancement faisait partie de la mission du programme SmallSat Rideshare de SpaceX et les médias sociaux de l’entreprise gèrent les images partagées depuis le lancement. Falcon 9, qui a participé à de nombreuses missions SpaceX dans le passé, a volé de Floride pour emmener sur leurs orbites les 143 satellites de différentes formes et tailles.

Falcon 9 lance 143 vaisseaux spatiaux en orbite – le plus jamais déployé sur une seule mission – accomplissant la première mission dédiée au programme SmallSat Rideshare de SpaceX pic.twitter.com/CJSUvKWeb4 – SpaceX (@SpaceX) 25 janvier 2021

Auparavant, l’enregistrement était 104 satellites en cours de déploiement sur une seule mission, réalisé par l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) en 2017. Les satellites ont été lancés via le vol PSLV-C37 du Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) le 15 février 2017.

Selon un BBC rapport, SpaceX transportait des satellites pour divers organismes spatiaux privés et gouvernementaux. Le plus grand nombre de satellites étaient de la société Planet de San Francisco, qui avait 48 de ses modèles SuperDove en vol. Iceye de Finlande, Capella et Umbra des États-Unis et iQPS du Japon avaient également leurs satellites comme charges utiles. En dehors de ceux-ci, il y avait 10 satellites de SpaceX dans le cadre de sa constellation Starlink.

Les derniers ajouts rejoindront leurs satellites frères quelques jours à peine après que la firme ait lancé un lot de 60 satellites le 20 janvier. Ceux-ci ont également été placés sur l’orbite par Falcon 9. Maintenant, le nombre total de satellites Starlink dans l’espace a atteint 965. Selon le plan, la constellation sera un réseau massif de 30 000 satellites.

La plupart des charges utiles transportées par Falcon 9 lors du récent lancement étaient minuscules, la taille moyenne étant un peu plus grande qu’une tasse à café. Les articles les plus importants étaient, au mieux, de la taille d’une valise. Le Falcon a transporté tous les 143 satellites sur une orbite de 500 km de haut qui va d’un pôle à l’autre.

.

