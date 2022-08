Quand et où aura lieu Argentina Comic Con décembre 2022

Comic Con Argentine

L’événement de culture pop le plus important du pays a confirmé sa date et annoncé qu’il n’aura plus lieu au Costa Salguero Center.

© Argentine Comic-ConDans moins de quatre mois, il y aura une nouvelle édition.

Quatre mois après le développement d’une nouvelle édition de Comic Con Argentinedes détails cruciaux ont été révélés sur ce que sera la prochaine édition de l’événement de culture pop le plus important du Argentine. Contrairement aux dernières années, qui s’étaient développées en le centre Costa Salguerol’édition qui a lieu avant la fin de l’année sera déplacée vers un autre point, où elle améliorera non seulement la possibilité d’accès pour les fans mais promet également d’avoir plus d’espace pour recevoir les gens.

Le dernier Comic-Con argentin a été développé en le centre Costa Salguero en mai dernier, avec Robert Patrick et Itziar Ituno en tant qu’invités principaux de leurs panels. C’était la première édition en face à face qui a eu lieu depuis fin 2019, après que la pandémie les ait contraints à suspendre la première édition de 2020. En ce sens, il faut rappeler que, contrairement à d’autres pays, l’Argentine a deux éditions de le comic-con par an, où sont présentées les dernières actualités des principaux studios.

Pour la prochaine édition, il faudra marquer les jours du 9 au 11 décembre sur le calendrier, qui ont été choisis par l’organisation qui profite habituellement du congé du 8 décembre pour inscrire l’événement au calendrier. presque 17 mille aime a eu l’annonce qui a été faite sur la page Instagram officielle de Comic Con Argentineoù il a également été confirmé que la nouvelle maison de l’événement de la culture pop du pays aura lieu à Palerme, en La ruralefacilitant ainsi l’accès pour les fans ainsi que la possibilité pour plus de personnes d’y assister.

« Plus grand, plus confortable et avec tout ce que vous aimez : célébrités et artistes internationaux et nationaux, des centaines de stands, les principaux studios de cinéma, TV et streaming, Cosplay, Gaming, objets de collection, et BEAUCOUP PLUS »ont-ils promis dans l’annonce de Comic Con Argentineoù ils ont également promis que la prochaine édition serait « PLUS GRAND ET PLUS IMPACT QUE JAMAIS !! ». Jusqu’à présent, aucun détail n’a été publié concernant la valeur des billets, quand ils pourront commencer à être achetés ou qui seront les talents qui feront partie de la nouvelle édition.

